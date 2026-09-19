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हीरो और जीरो स्ट्रेटजी ने बिगाड़ा ट्रेडर्स का खेल; यूपी में 8130 करोड़ डूबे, बड़े निवेशक मालामाल

पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट...

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कम समय में अधिक कमाने की चाह से बिगड़ी बात, पूरे देश में 92 हजार करोड़ रुपये डूबे (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 5:30 PM IST

6 Min Read
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कानपुर: एक कहावत अक्सर कही-सुनी जाती है कि लालच बुरी बला है. यह कहावत फिर से तब सही साबित होती दिखी, जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से यह जानकारी दी गई कि साल 2025-26 में यूपी के 9 लाख से अधिक ट्रेडर्स को 8130 करोड़ रुपये का करारा झटका लगा है. कम समय में अधिक कमाई की चाहत रखने वाले ट्रेडर्स ने एफएंडओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का विकल्प ले रखा था, जिसके चलते ट्रेडर्स के 8130 करोड़ रुपये डूब गए.

जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

हालांकि ऐसा नहीं है, कि देश में केवल यूपी के ट्रेडर्स को खामियाजा भुगतना पड़ा हो. कई अन्य राज्यों में भी ट्रेडर्स के हजारों करोड़ रुपये जल्दबाजी के चलते स्वाहा हुए हैं. वहीं बात की जाए पूरे देश की तो ट्रेडर्स ने 92 हजार करोड़ रुपये गवां दिए.

सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो अनुभवी निवेशक थे और जिन्होंने लंबे समय के लिए अपनी राशि का निवेश किया था, उन्हें काफी फायदा भी हुआ. जिससे वे मालामाल हो गए. जबकि शेयर बाजर की दुनिया में प्रचलित शब्द हीरो जीरो स्ट्रेटजी ने छोटे ट्रेडर्स का खेल बिगाड़ दिया. इस पूरी रिपोर्ट को लेकर ईटीवी भारत ने जहां शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञों और निवेशकों से बात की, वहीं, पूरी जमीनी हकीकत को भी परखा.

F&O सेगमेंट में ट्रेड करने वालों को हुआ भारी नुकसान: इस पूरे मामले पर कानपुर में केश्री ब्रोकिंग के संस्थापक व शेयर बाजार विशेषज्ञ राजीव सिंह ने बताया कि, सेबी की ओर से जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है. यूपी के ऐसे ट्रेडर्स और निवेशक, जिन्होंने एफएंडओ सेगमेंट में निवेश किया था, उन्हें 8130 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. राजीव सिंह ने कहा कि ट्रेडर्स को कम समय में बहुत अधिक राशि कमाने का लालच महंगा पड़ गया.

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राज्यों को हुए नुकसान संबंधी आंकड़े (Photo Credit; ETV Bharat)

शेयर बाजार विशेषज्ञ राजीव बताते हैं कि, अधिकतर ट्रेडर्स ने उस दिन निवेश करने की योजना बनाई, जिस दिन शेयरों की एक्सपायरी होती है. वहीं, जैसे ही मार्केट बंद होने का समय पास आता गया, ट्रेडर्स व निवेशकों ने पुट या कॉल का विकल्प चुना. ऐसी स्थिति में या तो शेयर के दाम बहुत अधिक अचानक से बढ़ जाते हैं या शून्य हो जाते हैं. अधिकतर ट्रेडर्स को इसी विकल्प से नुकसान हुआ और उनकी निवेश की गई पूरी राशि शून्य हो गई. उन्होंने बताया कि F&O का विकल्प लेने के लिए मार्केट की बेहतर समझ होनी बहुत जरूरी है.

आइए जानते हैं क्या है F&O ट्रेडिंग: केश्री ब्रोकिंग के संस्थापक राजीव सिंह ने बताया कि शेयर बाजार की दुनिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन का विकल्प तब लिया जाता है, जब निवेशक या ट्रेडर्स कम रुपये का निवेश करके अधिक लाभ या मुनाफा चाहते हैं. हालांकि, इस विकल्प को चुनने में निवेशक या ट्रेडर्स को घाटा भी हो जाता है.

वहीं, एफएंडओ ट्रेडिंग शेयर बाजार में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का एक तरीका है. इसमें ट्रेडर किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने की कोशिश करता है. इसमें वास्तविक शेयर खरीदना जरूरी नहीं होता, बल्कि पूर्व निर्धारित लॉट साइज में कांट्रैक्ट की खरीद-बिक्री की जाती है. वहीं, किसी भी शेयर के लिए एक्सपायरी डे वह अंतिम दिन होता है, जिस दिन फ्यूचर्य या ऑप्शंस कांट्रैक्ट की अवधि समाप्त होती है.

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ट्रेडर्स से हुई ये मिस्टेक (Photo Credit; ETV Bharat)

राजीव सिंह ने ये भी बताया कि फ्यूचर एक ऐसा कांट्रैक्ट है, जिसमें बायर और सेलर किसी शेयर को एक तय की गई तारीख (एक्सपायरी डेट पर) एक तय की गई कीमत (स्ट्राइक प्राइस) पर खरीदने या बेचने के लिए बाध्य होते हैं. बानगी के तौर पर बताया, अगर किसी निवेशक को लगता है किसी शेयर की कीमत 10 रुपये है और वह माह के अंत तक 12 रुपये का हो जाएगा तो फ्यूचर कांट्रैक्ट के तहत उस शेयर को खरीद लिया जाता है. ऐसे में अगर शेयर 12 रुपये का हो भी गया तो आपको वह 10 रुपये में ही मिलेगा और 2 रुपये का सीधा फायदा खाते में आ जाएगा. पर अगर उस शेयर का दाम 8 रुपये तक गिर गया तो भी आपको उसे 10 रुपये में ही खरीदना होगा. जिससे निवेशक को बहुत नुकसान होता है.

दूसरों को कॉपी करते हैं? तो सावधान: इस मामले को लेकर जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी की ट्रेनर डॉ. निहारिका गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा, F&O का विकल्प इसलिए अब बहुत अधिक चर्चा में आ गया है, क्योंकि निवेशक और ट्रेडर्स का पूरा फोकस शेयर बाजार की गुड स्टोरीज़ पर हो गया है. उन्हें लगता है कि इस ऑप्शन को लेकर हम शॉर्ट टाइम में शेयर मार्केट से बहुत अधिक रुपये कमा सकते हैं. लेकिन, वह ये नहीं सोचते कि अगर वह 10 हजार रुपये लगाकर 1 लाख रुपये कमाना चाह रहे हैं तो उनकी 10 हजार रुपये की ये राशि डूब भी सकती है.

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इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

डॉ. निहारिका ने बताया कि शेयर बाजार में हीरो जीरो स्ट्रेटजी की तरह कहावत है, कुमार भाई साहब को मिल गया. कुमार भाई साहब को मिल गया! पर क्या मिला? कौन कुमार भाई साहब?...ये किसी को नहीं पता.

कहती हैं, सभी निवेशकों को निवेश करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मार्केट में जोखिम है. जल्दबाजी कभी अच्छी नहीं होती. हमें दूसरों की कहानियों से बचना है. लंबे समय के लिए निवेश करना है. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस दौरा F&O का विकल्प चुन सकते हैं.

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निवेशकों ने शेयर किया अपना अनुभव: कानपुर के काकादेव निवासी निवेशक शिवेश सिंह अपना अनुभव साझा करते हैं. वह सालों से शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं. हालांकि, कभी बहुत अधिक रिटर्न की चाह नहीं रही. मार्केट की पूरी जानकारी होने के बाद आपको इनवेस्टमेंट करना चाहिए. जिससे आपका अगर नुकसान भी हुआ तो आगे-पीछे उसकी भरपाई हो सके. इसी तरह निवेशक विशाल वर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों में मार्केट के अंदर बहुत अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. ऐसे में Investment करने के साथ जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट होता है तो हम केवल प्रॉफिट को Withdrawal कर लेते हैं. निवेश की रकम उसके बाद सुरक्षित बनी रहती है. वहीं, अगर कोई रिस्क है तो उस समय केवल इंतजार करते हैं.

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