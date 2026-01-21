ETV Bharat / state

1971 युद्ध के वीर वायु सैनिक बद्री नारायण महेचा पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई

बद्री नारायण महेचा का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर : शहर के छड़ीदार पाड़ा निवासी और 1971 के भारत-पाक युद्ध में वीरता से भाग ले चुके वायु सेना के पूर्व सार्जेंट बद्री नारायण सिंह महेचा का मंगलवार को निधन हो गया. उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जैसलमेर शहर और सैन्य समाज में शोक की लहर दौड़ गई. मोक्ष स्थल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां देश के लिए समर्पित एक और सपूत को अंतिम विदाई दी गई. सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार : उनके रिश्तेदार साहिल महेचा ने बताया कि को समाज के मोक्ष स्थल में उनके के अंतिम संस्कार से पूर्व वायु सेना की टुकड़ी की ओर से उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम सलामी दी गई. इसके बाद उनके छोटे भाई शैतान सिंह महेचा, जो राजस्थान पुलिस में एएसआई पद से सेवानिवृत्त हैं, और उनके परिजनों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सौंपा गया. अंतिम विदाई के समय उपस्थित लोगों की आंखें नम थीं और वातावरण देशभक्ति से ओत प्रोत नजर आया. पढ़ें. कांस्टेबल संदीप शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई, हर किसी की आंखें हुई नम बचपन से सेना में जाने का सपना : बद्री नारायण सिंह महेचा का जन्म 12 फरवरी 1948 को जैसलमेर शहर में हुआ था. वे पांच भाइयों में सबसे बड़े थे. बचपन से ही उनके मन में देशसेवा का भाव प्रबल था और भारतीय सेना में जाने का सपना उन्होंने बहुत कम उम्र में देख लिया था. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जैसलमेर में शिक्षा विभाग में लिपिक पद पर नौकरी प्राप्त की, लेकिन उनका मन हमेशा वर्दी पहनकर देश की सेवा करने को व्याकुल रहा.