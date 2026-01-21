1971 युद्ध के वीर वायु सैनिक बद्री नारायण महेचा पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई
अंतिम विदाई के समय उपस्थित लोगों की आंखें नम थीं और वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया.
Published : January 21, 2026 at 11:05 AM IST
जैसलमेर : शहर के छड़ीदार पाड़ा निवासी और 1971 के भारत-पाक युद्ध में वीरता से भाग ले चुके वायु सेना के पूर्व सार्जेंट बद्री नारायण सिंह महेचा का मंगलवार को निधन हो गया. उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जैसलमेर शहर और सैन्य समाज में शोक की लहर दौड़ गई. मोक्ष स्थल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां देश के लिए समर्पित एक और सपूत को अंतिम विदाई दी गई.
सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार : उनके रिश्तेदार साहिल महेचा ने बताया कि को समाज के मोक्ष स्थल में उनके के अंतिम संस्कार से पूर्व वायु सेना की टुकड़ी की ओर से उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम सलामी दी गई. इसके बाद उनके छोटे भाई शैतान सिंह महेचा, जो राजस्थान पुलिस में एएसआई पद से सेवानिवृत्त हैं, और उनके परिजनों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सौंपा गया. अंतिम विदाई के समय उपस्थित लोगों की आंखें नम थीं और वातावरण देशभक्ति से ओत प्रोत नजर आया.
बचपन से सेना में जाने का सपना : बद्री नारायण सिंह महेचा का जन्म 12 फरवरी 1948 को जैसलमेर शहर में हुआ था. वे पांच भाइयों में सबसे बड़े थे. बचपन से ही उनके मन में देशसेवा का भाव प्रबल था और भारतीय सेना में जाने का सपना उन्होंने बहुत कम उम्र में देख लिया था. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जैसलमेर में शिक्षा विभाग में लिपिक पद पर नौकरी प्राप्त की, लेकिन उनका मन हमेशा वर्दी पहनकर देश की सेवा करने को व्याकुल रहा.
युद्धों से मिली प्रेरणा और वायु सेना में चयन : 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध ने उनके मन में सैनिक बनने का संकल्प और मजबूत कर दिया. वर्ष 1968 में उन्होंने शिक्षा विभाग की नौकरी से इस्तीफा देकर वायु सेना की भर्ती में भाग लिया. चयन के बाद 1969 में चेन्नई में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वायु सेना में एयरक्राफ्ट मैन पद पर नियुक्त हुए. यहीं से उनके सैन्य जीवन की शुरुआत हुई.
देशभर में महत्वपूर्ण पदस्थापन : अपने सेवा काल के दौरान वे तेजपुर, पठानकोट, अंबाला, आगरा, कोलकाता, आदमपुर और जोधपुर जैसे देश के महत्वपूर्ण वायु सेना ठिकानों पर तैनात रहे. 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय वे पंजाब के आदमपुर में पदस्थापित थे और युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई. उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए उन्हें सेना मेडल प्रदान किया गया, जो उनके सैन्य जीवन की बड़ी उपलब्धि रही.
साहसिक उपलब्धियां और खेल प्रतिभा : 1977 में आगरा में पदस्थापन के दौरान उन्होंने 5 हजार मीटर की ऊंचाई से पैरा शूट जंप कर एक साहसिक उपलब्धि हासिल की. इस प्रतियोगिता में उन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया. सैन्य जीवन के साथ-साथ वे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी भी रहे और खेल के मैदान में भी उन्होंने जैसलमेर का नाम रोशन किया. अगस्त 1984 में वायु सेना से सेवानिवृत्त होकर वे पुनः जैसलमेर लौट आए. उनके पिता गुप्तचर विभाग में सब इंस्पेक्टर पद पर रहे और 'जज साहब' के नाम से विख्यात थे. उनके चारों छोटे भाई सरकारी सेवा में कार्यरत हैं. बद्री नारायण सिंह महेचा का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और त्याग का प्रतीक रहा, जिसे जैसलमेर हमेशा गर्व के साथ याद करेगा.