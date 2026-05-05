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परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह की जयंती पर देश ने किया नमन, बैटल ऑफ बसंतर की गौरव गाथा आज भी प्रेरणादायी

1965 से 1971 तक युद्धभूमि में पराक्रम : मेजर होशियार सिंह ने 1965 के भारत-पाक युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी. बीकानेर सेक्टर में उनकी आक्रामक पेट्रोलिंग और महत्वपूर्ण सूचनाओं के कारण भारतीय सेना को रणनीतिक बढ़त मिली. उनके इस योगदान के लिए उन्हें 'Mentioned in Dispatches' में भी स्थान मिला. इसके बाद 1971 के युद्ध में उन्होंने अपने नेतृत्व और वीरता का ऐसा परिचय दिया, जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया.

साधारण परिवार से सेना के शीर्ष तक का सफर : मेजर होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1936 को हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव में हुआ था. सामान्य परिवार में पले-बढ़े होशियार सिंह ने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा. प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने भारतीय थल सेना में प्रवेश किया और अपनी मेहनत, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के बल पर मेजर के पद तक पहुंचे. वे 3 ग्रेनेडियर्स यूनिट का हिस्सा रहे और अपने अद्भुत साहस के लिए पहचाने गए.

जयपुर : भारत की सैन्य परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी वीरता और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाते हैं. परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया ऐसा ही एक नाम हैं. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के इस नायक की जयंती पर देशभर में उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया गया. उनका जीवन साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय मिसाल है.

शकरगढ़ सेक्टर में बैटल ऑफ बसंतर का अदम्य साहस : 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी के पास उन्हें दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई. मेजर के रूप में उन्होंने 3 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी का नेतृत्व करते हुए भारी गोलाबारी और मशीनगन फायर के बीच दुश्मन पर हमला बोला. भीषण संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा कर लिया.

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अगले ही दिन दुश्मन ने टैंकों के साथ कई बार जवाबी हमले किए, लेकिन मेजर होशियार सिंह ने बिना घबराए अपने जवानों का मनोबल ऊंचा रखा और सभी हमलों को विफल कर दिया. इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल भी हुए, फिर भी उन्होंने मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया और युद्ध समाप्त होने तक डटे रहे. उनके नेतृत्व में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे पीछे हटना पड़ा.

तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरी से परमवीर चक्र प्राप्त करते मेजर होशियार सिंह (Family)

परमवीर चक्र से सम्मानित : उनकी असाधारण वीरता, अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'परमवीर चक्र' से सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें 17 दिसंबर 1971 को दिया गया था. मेजर होशियार सिंह उन वीरों में शामिल हैं, जिन्हें यह सम्मान जीवित रहते हुए मिला. 6 दिसंबर 1998 को जयपुर में मेजर होशियार सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है. उनका जीवन यह सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कर्तव्य और राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं.

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नेताओं ने भी किया नमन : मेजर होशियार सिंह की जयंती पर देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके साहस, धैर्य और नेतृत्व को भारतीय सेना के गौरव का प्रतीक बताया. वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके शौर्य और पराक्रम को सदैव याद रखेगा. जाहिर है कि होशियार सिंह का जीवन नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है. उनका साहस, अनुशासन और देशभक्ति यह संदेश देता है कि राष्ट्र सेवा से बढ़कर कुछ नहीं.

हाल में बॉर्डर-2 फिल्म से आए थे चर्चा में : 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह की वीरता को भारतीय सिनेमा में भी सम्मान मिला है. उनकी बहादुरी और नेतृत्व से प्रेरित घटनाओं को फिल्म बॉर्डर-2 में दर्शाया गया, जहां उनके साहसिक व्यक्तित्व की झलक अभिनेता वरुण धवन के रूप में देखने को मिलती है. इस फिल्म में उनके जैसे जांबाज सैनिकों के रणकौशल, अदम्य साहस और देशभक्ति को पर्दे पर जीवंत किया गया. हालांकि फिल्म में किरदारों के नाम और घटनाओं को सिनेमाई रूप दिया गया है.