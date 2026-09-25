वाराणसी में पर्यटन दिवस से पहले बीएचयू में हेरिटेज वॉक, कुलपति ने दिखाई झंडी, इतिहास से कराया रूबरू
वॉक में विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं आम लोगों ने सहभागिता की. विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:23 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने शुक्रवार को हेरिटेज वॉक के साथ विश्व पर्यटन दिवस समारोह की शुरुआत की. इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों को BHU की गौरवशाली विरासत से परिचित कराना है. वॉक में विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं आम लोगों ने सहभागिता की. विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाएगा.
इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस की थीम है, “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism”. कार्यक्रम की शुरुआत BHU स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर से हुई. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने हेरिटेज वॉक को झंडी दिखाई. प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि हेरिटेज वॉक न केवल पर्यटन को बढ़ावा देती है, बल्कि BHU की समृद्ध विरासत को भी खूबसूरती से सामने लाती है.
चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने कहा कि पर्यटन सांस्कृतिक विविधता की गहरी समझ प्रदान करता है तथा हमें विभिन्न स्थानों, लोगों और परंपराओं से परिचित कराता है. हेरिटेज वॉक का मार्ग वैदिक विज्ञान केंद्र से रसायन विज्ञान विभाग, कला संकाय, एसवीडीवी संकाय, भारत कला भवन होते हुए मालवीय भवन तक रहा.
एमटीटीएम के विद्यार्थियों ने वॉक के प्रमुख पड़ावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. त्रिनेत्र ने विश्वनाथ मंदिर के महत्व तथा पंडित मदन मोहन मालवीय की स्थापना संबंधी दृष्टि के बारे में बताया. हरसिद्ध ने रसायन विज्ञान विभाग के इतिहास पर प्रकाश डाला, जिसकी स्थापना 1935 में विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के हिस्से के रूप में हुई थी.
अन्नू यादव ने प्रतिभागियों को कला संकाय के बारे में जानकारी दी, जिसकी स्थापना 1916 में विश्वविद्यालय के सबसे प्रथम संकाय के रूप में हुई थी और जो सत्य एवं धर्म के मूल्यों से निर्देशित रहा है. अलंकृता ने एसवीडीवी की स्थापना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रतिभागियों को अवगत कराया. हर्ष मौर्य ने मालवीय भवन तथा महामना के मूल्यों एवं सिद्धांतों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार में इसकी भूमिका के बारे में बताया.
वॉक के समापन पर पर्यटन एवं आतिथ्य अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. शायजू ने विद्यार्थियों की सराहनीय सहभागिता एवं उत्साह की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की विरासत को आगे बढ़ाने में केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें केंद्र के विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की यात्रा तथा इतने महान संस्थान की स्थापना में महामना के संघर्षों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया.
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