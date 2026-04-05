Watch Video: वाराणसी में MP टूरिज्म की प्रदर्शनी; तस्वीरों में दिख रही सांस्कृतिक विरासत
नाट्य मंचन के दूसरे दिन भी उनके जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 8:09 AM IST
वाराणसी: सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से आम जनमानस को रूबरू कराने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए सम्राट विक्रमादित्य नाट्य मंचन का आयोजन किया गया है. तीन दिवसीय नाटक में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को बताया जा रहा है.
नाट्य मंचन के दूसरे दिन भी उनके जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. इसी क्रम में विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है. इसमें मध्य प्रदेश पर्यटन की प्रदर्शनी लगाई गई है. इससे वहां के इतिहास और विरासत की जानकारी मिल रही है.
आम जनमानस को मध्य प्रदेश पर्यटन से जोड़ने के लिए पर्यटन पर आधारित एक खास फोटो गैलरी बनाई गई है. इसमें एमपी टूरिज्म से जुड़े हुए विशेष स्थान का जिक्र किया गया है.
अमरकंटक, सांची. महाकाल और अलग-अलग तरीके के विरासत के बारे में तस्वीरों के माध्यम से आने वाले लोगों को बताया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि यह फोटो गैलरी लोगों को खूब पसंद भी आ रही है.
प्रदर्शनी को देखने आए लोग कहते हैं कि पहली बार उन्होंने इस तरीके की भव्य प्रदर्शनी को देखा है. इसे देखने के बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म के हर पहलू को जान सकते हैं. उन्हें यह पता चल रहा है कि वहां कौन-कौन से घूमने के स्थान हैं. इसके बाद सहजता के साथ अपना प्लान बना सकते हैं.
बताते चले कि एमपी और यूपी टूरिज्म को जोड़ने के लिए दोनों राज्य सरकार की ओर से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसके तहत दोनों राज्यों की संस्कृति विरासत पर्यटन को साझा किया जा रहा है.
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