हरियाणा में होने जा रहा हैरिटेज एंड सिटी वॉक, खूबसूरत जगहों को निहारने का मिलेगा सुनहरा मौका
हरियाणा में 30 मई को हैरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए 6 जगहों को चिन्हित किया गया है.
Published : May 19, 2026 at 6:06 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 7:38 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में 30 मई को हैरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया जा रहा है जिसकी जानकारी देने के लिए पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान पर्यटन विभाग की जीएम ममता शर्मा भी मौजूद रहीं.
हैरिटेज एंड सिटी वॉक : पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार, हरियाणा की विरासत को संजोने, हिफाजत करने के लिए निरंतर गंभीर है. आज प्रदेश में विरासत स्थलों और पर्यटनों स्थलों को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है. इसके पीछे हमारी सोच है कि हमारे विरासत का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण समय-समय पर हो सके. प्रदेश का आमजन अपने आसपास के विरासत स्थल को जानें, समझें. इसके लिए 27 सितंबर 2024 को वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर पहली बार हैरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था. इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन 30 मई को दूसरी हैरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन करने जा रहा है जिसके लिए 6 स्थानों को चिन्हित किया गया है. "आओ चले अपनी विरासत के साथ" मुहिम में 30 मई, शनिवार को ये वॉक सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक रखी गई है.
1.पिंजौर (पंचकूला) - पिंजौर में हैरिटेज एंड सिटी वॉक के तहत गुरूद्वारा मंजी साहिब, धरमंडल, भीमा देवी टेंपल साइट म्यूजियम, प्राकृतिक बावड़ी, यादविंद्रा गार्डन का दौरा करवाया जाएगा.
2.मोरनी हिल्स (पंचकूला) - हैरिटेज एंड सिटी वॉक के तहत पंचकूला के मोरनी हिल्स में ऐतिहासिक मोरनी किला का भ्रमण करवाया जाएगा.
3.कुरुक्षेत्र - हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैरिटेज एंड सिटी वॉक के तहत ज्योतिसर तीर्थ स्थल व सरोवर, विराट स्वरूप, महाभारत अनुभव केंद्र संग्रहालय का भ्रमण करवाया जाएगा.
4.सूरजकुंड (फरीदाबाद) - हैरिटेज एंड सिटी वॉक के तहत दसवीं सदी में राजा सूरजपाल द्वारा स्थापित सूरजकुंड जलाशय से असोला-भाटी वन्यजीव अभ्यारण तक का भ्रमण करवाया जाएगा.
5.रेवाड़ी - हैरिटेज एंड सिटी वॉक के तहत रेवाड़ी में सैंडपाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स से बड़ा तालाब तक का भ्रमण करवाया जाएगा.
6.बल्लभगढ़(फरीदाबाद) - हैरिटेज एंड सिटी वॉक के तहत बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह महल से रानी की छतरी तक भ्रमण करवाया जाएगा.
500 रुपए की फीस रखी गई है : हैरिटेज एंड सिटी वॉक के लिए हरियाणा पर्यटन ने इन 6 स्थानों पर हैरिटेज गाइड की व्यवस्था की है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. प्रति व्यक्ति 500 रूपए की फीस रखी गई है, जिसमें उन्हें वहां पर पानी, चाय, काफी, एक टोपी और रिफ्रेशमेंट दी जाएगी. साथ ही कहा गया है कि लोग इस वॉक के दौरान आरामदायक कपड़े पहनें, उपयुक्त जूतें पहनकर आएं, भारी सामान लाने से बचें और निर्धारित समय से पहले पहुंच जाएं. रजिस्ट्रेशन के लिए बताए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है.
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