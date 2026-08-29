ETV Bharat / state

मिठाईयों के दाम बढ़े, फिर भी जमकर खरीदारी; ट्रेंड में रही शुगर फ्री मिठाई, हमीरपुर में डिमांड

मिठाईयों के दाम बढ़े, फिर भी जमकर खरीदारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: रक्षाबंधन पर मिठाइयों के बढ़े दाम लोगों की जेब पर भारी जरूर पड़े, लेकिन भाई-बहन के रिश्ते में मिठास घोलने का उत्साह कम नहीं हुआ. शुक्रवार को शहर की मिठाई की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ी. इस बीच शुगर फ्री मिठाईयों की भी जमकर खरीदारी की गई.

बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के साथ उनका मुंह मीठा कराने के लिए मिठाइयां खरीदीं. छेना, काजू बर्फी और मेवा बर्फी की मांग सबसे अधिक रही.

मिठाई कारोबारियों के मुताबिक, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार विभिन्न मिठाइयों के दाम में करीब 200 से 400 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है. इसके बावजूद रक्षाबंधन पर बिक्री पर खास असर नहीं पड़ा.

शहर में करीब 40 क्विंटल मिठाई की खपत होने का अनुमान है. कई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ के कारण उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ा. रक्षाबंधन को देखते हुए मिठाई कारोबारियों ने पहले से ही पर्याप्त स्टॉक तैयार कर रखा था.

शहर की प्रमुख मिठाई दुकानों पर सुबह से खरीदार पहुंचने लगे. बहनों के अलावा परिवार के अन्य लोग भी मिठाई खरीदते नजर आए. मिठाई कारोबारियों का कहना है कि दूध, चीनी, सूखे मेवे और चांदी के वर्क समेत मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के दाम बढ़े हैं.

पैकिंग सामग्री महंगी होने का असर भी कीमतों पर पड़ा है. पिछले साल 400 से 500 रुपए प्रति किलो बिकने वाली कई मिठाइयां इस बार 600 से 700 रुपए किलो तक पहुंच गईं.