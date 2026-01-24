ETV Bharat / state

मटके से मूर्तिकला तक: गोला देवी ने टेराकोटा से बदली अपनी किस्मत, कई महिलाओं को दे रही रोजगार

वर्तमान में गोला देवी के साथ लगभग 12 महिलाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 5:00 PM IST

भरतपुर : कभी परंपरागत मटके और कुल्हड़ बनाकर जैसे-तैसे घर चलाने वाली गोला देवी आज टेराकोटा कला के जरिए न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि दर्जनों महिलाओं के लिए रोजगार और उम्मीद का रास्ता भी खोल चुकी हैं. बीते 23 वर्षों से मिट्टी से जुड़ा उनका सफर अब कला, रोजगार और पहचान की मिसाल बन गया है.

जिले के नदबई क्षेत्र के गांव बरौली रान की रहने वाली गोला देवी ने बताया कि शुरुआत में उनका परिवार केवल मटके, कुल्हड़ और घरेलू उपयोग की मिट्टी की चीजें बनाता था. मेहनत बहुत थी, लेकिन आमदनी इतनी कम कि गुजारा मुश्किल हो जाता था. बदलते समय और बाजार की मांग को समझते हुए उन्होंने पारंपरिक काम से आगे बढ़ने का निर्णय लिया. यही मोड़ उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

दिल्ली से सीखी टेराकोटा कला : गोला देवी के पति सबसे पहले काम की तलाश में दिल्ली गए. वहीं, उन्हें टेराकोटा से मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण मिला. बाद में गोला देवी ने भी उनके साथ इस कला को सीखा. प्रशिक्षण के बाद दोनों ने अपने घर पर ही टेराकोटा आइटम बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे उनके हाथों में निखार आया और उनके उत्पादों की पहचान बनने लगी.

हर आइटम में राजस्थान की संस्कृति की झलक : आज उनके यहां टेराकोटा से बने गणेश जी, शिव जी, राधा-कृष्ण की मूर्तियां, फ्लावर पॉट, फाउंटेन, पानी वाले शोपीस, लकड़ी के लुक वाले पॉट, कछुए, कटोरे, चिड़िया वाले सजावटी आइटम, कलश और राजस्थानी लोक संस्कृति को दर्शाते 'बुड्ढा-बुड्ढी' जैसी कलाकृतियां तैयार की जाती हैं. हर आइटम में राजस्थान की मिट्टी और संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है.

कई महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर : करीब पांच साल पहले गोला देवी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) से जुड़ीं. वे मानती हैं कि राजीविका से जुड़ने के बाद उनके काम को सही दिशा और पहचान मिली. प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव ने उनके व्यवसाय को नई उड़ान दी. आज गोला देवी का साल का लाखों रुपए का टर्नओवर है.

अन्य महिलाओं को भी दे रहीं रोजगार : उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके साथ लगभग 12 महिलाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं. गोला देवी न सिर्फ़ उनके साथ मिलकर उत्पादन करती हैं, बल्कि नई महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती हैं. अब तक दर्जनों महिलाएं उनसे टेराकोटा कला सीखकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. कई महिलाएं अपने घर से ही काम शुरू कर चुकी हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है.

देश के कई शहरों तक पहुंच रहा सामान : गोला देवी के बनाए टेराकोटा उत्पादों की मांग अब स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही. उनका सामान जयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद और भरतपुर सहित देश के कई शहरों में सप्लाई हो रहा है. विशेष रूप से दिल्ली और आसपास के शहरी बाजारों में उनके उत्पादों को पसंद किया जा रहा है. इसके अलावा वे विभिन्न मेलों में भी अपने उत्पादों की बिक्री करती हैं. हाल ही में भरतपुर में आयोजित राजसखी मेले में गोला देवी ने अपनी दुकान लगाई है.

