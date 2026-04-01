अब एलपीजी सिलेंडर की नहीं रहेगी टेंशन, अब हिमाचल में घरों में किचन तक पाईप से डायरेक्ट पहुंचेगी PNG
ऊना 13500 घरों में PNG कनेक्शन लग चुके हैं. भारत पेट्रोलियम ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले में पीएनजी कनेक्शन लगाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 3:33 PM IST
शिमला: वैश्विक स्तर पर ईरान और इजराइल के बीच तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने की आशंका ने भारत समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में जब एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की सप्लाई और कीमतों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में 'पाइप्ड नेचुरल गैस' (PNG) एक मजबूत ढाल बनकर उभरी है.
हिमाचल प्रदेश में अभी ऊना में यह सुविधा मिल रही है, बिलासपुर व हमीरपुर सहित सोलन जिले के बीबीएन यानी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में भी यह सुविधा शुरू की जा रही है. ऊना 13500 घरों में PNG कनेक्शन लग चुके हैं. भारत पेट्रोलियम ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले में पीएनजी कनेक्शन लगाएगा. वहीं, शिमला में निजी कंपनी पीएनजी कनेक्शन लगाएगी. ऊना में BP PNG कंपनी के एसोसिएट एक्जक्यूटिव जयशंकर ने बताया कि कैसे उपभोक्ता इस संकट के दौर में सुरक्षित और किफायती तरीके से पीएनजी अपना सकते हैं.
क्या हिमाचल में पीएनजी उपलब्ध है और इसका विस्तार कहां तक है?
जयशंकर कुमार के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पीएनजी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है. वर्तमान में ऊना जिला इस सुविधा का मुख्य केंद्र है, जहां लगभग 23 गांवों और कस्बों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है. इसके अलावा सोलन में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) औद्योगिक क्षेत्र में काम चल रहा है और कुछ घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं. हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला (न्यू शिमला, संजौली) और सिरमौर के नाहन में भी बुनियादी ढांचे पर काम शुरू हो चुका है, जो 2029 तक राम पूरा हो जाएगा.
कनेक्शन कैसे लगवाएं: प्रक्रिया और दस्तावेज
जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है ताकि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इच्छुक ग्राहक मोबाइल नंबर 94177-50485 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. ऊना स्थित CGD ऑफिस, रक्कड़ कॉलोनी, फेज-4 में जाकर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के बाद बीपीसीएल की टीम आपके घर का दौरा करेगी. वे यह देखेंगे कि आपके घर तक पाइपलाइन ले जाना संभव और सुरक्षित है या नहीं. तकनीकी जांच सफल होने पर उपभोक्ता का रजिस्ट्रेशन होगा, उसे एक BP नंबर जारी किया जाएगा और घर के भीतर पाइपलाइन (LMC) लगा दी जाएगी.
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक.
- निवास प्रमाण बिजली का बिल, हाउस टैक्स की रसीद या राशन कार्ड.
- अन्य: पुराने एलपीजी कनेक्शन की बुक की फोटोकॉपी और एक अंडरटेकिंग.
शंकर बताते हैं कि 'कंपनी ने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तीन अलग-अलग भुगतान योजनाएं रखी हैं. इसमें उपभोक्ता को 6,000 रुपये एक साथ जमा करने होते हैं. 6,100 रुपये की राशि आसान किस्तों में दी जा सकती है. सुरक्षा राशि (Security Amount) को हर महीने के गैस बिल के साथ छोटे-छोटे हिस्सों में जोड़कर लिया जाता है, ताकि ग्राहक पर एक साथ आर्थिक दबाव न आए.'
LPG vs PNG क्या अंतर है
जयशंकर ने बताया कि आखिर पीएनजी, एलपीजी से बेहतर क्यों है. 'पीएनजी, एलपीजी सिलेंडर की तुलना में 20% से 25% तक सस्ती पड़ती है. 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत मासिक खर्च मात्र 750 रुपये के आसपास रहता है. 24 घंटे उपलब्ध है. इसमें सिलेंडर खत्म होने या बुकिंग कराने का झंझट नहीं है. एलपीजी हवा से भारी होती है और रिसाव होने पर जमीन पर बैठ जाती है, जो खतरनाक है. इसके विपरीत, पीएनजी (मीथेन) हवा से हल्की होती है. रिसाव होने पर यह तुरंत ऊपर उड़कर हवा में मिल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा न्यूनतम होता है. इसमें पहले इस्तेमाल और फिर भुगतान (Post-paid) की सुविधा है. बिल हर दो महीने में आता है. सरकार पीएनजी को इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण कम फैलाती है. साथ ही, पाइपलाइन से सप्लाई होने के कारण सिलेंडरों के परिवहन में लगने वाला खर्च और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है.'
क्यों देश के लिए फायदेमंद है एलपीजी?
जयशंकर के मुताबिक, पीएनजी मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस है. भारत अपनी जरूरत का 50% से अधिक हिस्सा खुद उत्पादित करता है. ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां असम, राजस्थान, त्रिपुरा और कृष्णा-गोदावरी बेसिन से इसे निकाल रही हैं. भारत के पास इसके विशाल भंडार हैं और नई तकनीकों के आने से इसकी उपलब्धता और बढ़ने की उम्मीद है. वैश्विक युद्धों के कारण जब कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें बढ़ती हैं, तो एलपीजी महंगी हो जाती है, लेकिन स्वदेशी उत्पादन और पाइपलाइन नेटवर्क के कारण पीएनजी एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरी है.
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