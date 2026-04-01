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अब एलपीजी सिलेंडर की नहीं रहेगी टेंशन, अब हिमाचल में घरों में किचन तक पाईप से डायरेक्ट पहुंचेगी PNG

घरों में किचन तक पाईप से डायरेक्ट पहुंचेगी PNG ( FILE PHOTO )

शिमला: वैश्विक स्तर पर ईरान और इजराइल के बीच तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने की आशंका ने भारत समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में जब एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की सप्लाई और कीमतों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में 'पाइप्ड नेचुरल गैस' (PNG) एक मजबूत ढाल बनकर उभरी है. हिमाचल प्रदेश में अभी ऊना में यह सुविधा मिल रही है, बिलासपुर व हमीरपुर सहित सोलन जिले के बीबीएन यानी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में भी यह सुविधा शुरू की जा रही है. ऊना 13500 घरों में PNG कनेक्शन लग चुके हैं. भारत पेट्रोलियम ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले में पीएनजी कनेक्शन लगाएगा. वहीं, शिमला में निजी कंपनी पीएनजी कनेक्शन लगाएगी. ऊना में BP PNG कंपनी के एसोसिएट एक्जक्यूटिव जयशंकर ने बताया कि कैसे उपभोक्ता इस संकट के दौर में सुरक्षित और किफायती तरीके से पीएनजी अपना सकते हैं. क्या हिमाचल में पीएनजी उपलब्ध है और इसका विस्तार कहां तक है? जयशंकर कुमार के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पीएनजी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है. वर्तमान में ऊना जिला इस सुविधा का मुख्य केंद्र है, जहां लगभग 23 गांवों और कस्बों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है. इसके अलावा सोलन में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) औद्योगिक क्षेत्र में काम चल रहा है और कुछ घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं. हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला (न्यू शिमला, संजौली) और सिरमौर के नाहन में भी बुनियादी ढांचे पर काम शुरू हो चुका है, जो 2029 तक राम पूरा हो जाएगा. कनेक्शन कैसे लगवाएं: प्रक्रिया और दस्तावेज जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है ताकि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इच्छुक ग्राहक मोबाइल नंबर 94177-50485 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. ऊना स्थित CGD ऑफिस, रक्कड़ कॉलोनी, फेज-4 में जाकर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के बाद बीपीसीएल की टीम आपके घर का दौरा करेगी. वे यह देखेंगे कि आपके घर तक पाइपलाइन ले जाना संभव और सुरक्षित है या नहीं. तकनीकी जांच सफल होने पर उपभोक्ता का रजिस्ट्रेशन होगा, उसे एक BP नंबर जारी किया जाएगा और घर के भीतर पाइपलाइन (LMC) लगा दी जाएगी. जरूरी दस्तावेज