बारिश-बर्फबारी के बाद बागीचों की सही देखभाल जरूरी, वैज्ञानिकों ने बागवानों को दी ये सलाह
बर्फ के बाद पहला जरूरी कार्य पौधों के तनों के चारों ओर तौलिया या बेसिन बनाना. इससे पानी का सही ढंग से संचय होता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 8:03 PM IST
रामपुर बुशहर: लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद बागीचों में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है. ऐसे समय में यदि बागानों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाए तो पौधों की जड़ों की सेहत बेहतर होती है और आने वाले समय में फसल मजबूत और गुणवत्तापूर्ण होती है. विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने बागवानों को इस मौसम में कुछ आवश्यक कृषि कार्य करने की सलाह दी है, जिससे बागानों को दीर्घकालीन लाभ मिल सके.
विषय वाद विशेषज्ञ रामपुर संजय चौहान के अनुसार बारिश और बर्फ के बाद सबसे पहला जरूरी कार्य पौधों के तनों के चारों ओर तौलिया या बेसिन बनाना है. इससे पानी का सही ढंग से संचय होता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है. हालांकि, इस दौरान ये विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि तने से कम से कम एक फुट की दूरी तक खुदाई न की जाए. तने के पास खुदाई करने से पानी के रिसाव और घाव बनने की संभावना रहती है, जिससे मुख्य जड़ें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और पौधे कमजोर पड़ सकते हैं. दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पौधों को जैविक पोषण प्रदान करना है. वैज्ञानिकों ने प्रति पौधा लगभग पांच किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद या केंचुआ खाद डालने की सलाह दी है. इस खाद को तने से कुछ दूरी पर समान रूप से फैलाकर मिट्टी में हल्के से दबा देना चाहिए. इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है, लाभकारी सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं और जड़ों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं.
इसके अलावा, यदि मिट्टी जांच रिपोर्ट में सिफारिश की गई हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का प्रयोग भी लाभकारी होता है. इसके लिए तने से लगभग डेढ़ फुट की दूरी पर गोल नाली बनाकर निर्धारित मात्रा में एसएसपी डालें और ऊपर से मिट्टी से ढक दें. इससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और आगे चलकर फूल और फल बनने की प्रक्रिया बेहतर होती है.
डाक्टर संजय चौहान ने बताया कि इसी तरह पोटाश का प्रयोग भी मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही करना चाहिए. विशेषकर 5000 से 7000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां ठंड का असर अधिक होता है, वहां पोटाश का उपयोग पौधों की सहनशीलता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है. पोटाश को तने से करीब डेढ़ फुट दूर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए. वैज्ञानिकों ने बागवानों को यह भी सलाह दी है कि सभी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग बिना मिट्टी जांच के न करें. मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करने से अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है और पौधों को संतुलित व सही पोषण मिलता है, जिससे बागानों की उत्पादकता में वृद्धि होती है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में छह HAS ऑफिसरों की ट्रांसफर, सरकार ने इन अधिकारियों को सौंपा ये नया जिम्मा