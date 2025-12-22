ETV Bharat / state

आयुर्वेद में तिल के तेल का है महत्व, सर्दी के मौसम में फायदेमंद

सर्दी के मौसम में तिल के तेल का इस्तेमाल करने से कई फायदे होते हैं. पढ़िए...

तिल के तेल के फायदे
तिल के तेल के फायदे (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
कुचामनसिटी : ठंड के सीजन में एक ऐसा भी तेल है, जो घी को भी मात देता है. यह आपको बाजार में घी से सस्ता मिल जाता है. ठंड में इस तेल को खाने के अनेक फायदे होते हैं. ये है तिल का तेल. डीडवाना कुचामन जिले में ठंड के सीजन में तिल का तेल बहुत खाया जाता है, इसे लोग रोटी में लगाकर खाते हैं.

राजकीय आर्युवेद चिकित्सक डॉ. राजकुमार ने बताया कि यह तिल का तेल शरीर को अंदर से गर्मी देता है. त्वचा को नमी और चमक देता है. जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. इसे घी की तरह दाल, सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं या मालिश के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. यह अक्सर घी से सस्ता भी होता है, जिससे यह एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प बन जाता है. तिल का तेल और घी दोनों ही शरीर को अंदर से गर्माहट देते हैं और ताकतवर होते हैं, इसलिए सर्दियों में इनका सेवन बहुत फायदेमंद है.

तिल के तेल के फायदे (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

डॉ. राजकुमार ने बताया कि घी की तरह तिल का तेल भी त्वचा को चिकना और चमकदार बनाता है और बालों के लिए भी अच्छा है, खासकर ठंड में. आप तिल के तेल को घी की जगह दाल, सब्जी में तड़का लगाने, रोटी पर लगाकर खाने या मालिश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तिल का तेल अक्सर देसी घी से सस्ता होता है, जिससे यह एक किफायती और सेहतमंद विकल्प है.

सर्दी-जुकाम भी नहीं होगा : इस तेल को ज्यादा खाया जाता है तो सर्दी-जुकाम भी हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में खाएं. भोजन के दौरान पानी न पिएं. साथ ही अगर अलसी तेल के साथ मिलाकर खाते हैं तो सर्दी-जुकाम भी नहीं होता है. तिल के तेल का इस्तेमाल एंटी-इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के तौर पर होता रहा है. जोड़ों का दर्द, दांतों के दर्द, कट या प्रीमेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. राजस्थानियों के घरों में लंबे समय से इसका इस्तेमाल होता है.

व्यापारी मोहम्मद फैजान तंवर ने बताया कि तिल के तेल सर्दी की सीजन में बहुत ज्यादा बिकता है और इस तेल का बहुत ज्यादा महत्व है जैसे ही सर्दी का मौसम आता है. हमारे पास तिल के तेल लेने वालों की भीड़ लग जाती है. कहीं खेत वाले तिल लेकर आते हैं और ताजा तेल निकाल कर लेकर जाते हैं. यह तेल बहुत सारी चीजों में काम आता है. शरीर की मालिश, सब्जी में, सर्दी-जुकाम के साथ ही इसके लड्डू भी बना कर खाते हैं.

