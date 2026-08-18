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कलियर धनौरी मार्ग पर जंगली हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण, एक्शन में वन विभाग

हाथियों का झुंड सड़क किनारे ग्रामीणों के खेतों में घूमता हुआ दिखाई दिया. जिसकी जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई.

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पिरान कलियर क्षेत्र में हाथी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2026 at 9:43 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 10:21 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कलियर-धनौरी मार्ग पर अचानक चार जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया. इस दौरान हाथियों को सड़क के पास खेतों में देखकर राहगीर और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों की निगरानी शुरू कर दी गई. धनौरी पुल के पास बीती रात मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना ने लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी है.

18 अगस्त मंगलवार की शाम कलियर-धनौरी मार्ग पर चार जंगली हाथी दिखाई दिए. जिसके बाद आसपास क्षेत्र में जंगली हाथियों की दस्तक से हड़कंप मच गया. इस दौरान हाथियों का झुंड सड़क किनारे ग्रामीणों के खेतों में घूमता हुआ दिखाई दिया. वहीं हाथियों को बेहद करीब देखकर राहगीर और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. मामले की सूचना वन विभाग और कलियर पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चारों हाथी धनौरी रोड के बराबर खेतों में घूम रहे थे. हाथियों की मौजूदगी की खबर इलाके में फैलते ही मौके पर लोगों की भाई भीड़ जुटने लगी. भीड़ को बढ़ता देख हाथी खेतों से होते हुए जंगल की ओर चले गए. इसके बाद वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभालते हुए हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने के प्रयास तेज कर दिए. इसी के साथ टीम द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर धनौरी मार्ग पर आवाजाही भी रोके जाने की जानकारी सामने आई है.

बताते चलें, बीती रात धनौरी पुल के पास मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना ने ग्रामीणों और राहगीरों की चिंता और भी बढ़ा दी. एक ही क्षेत्र में हाथियों और मगरमच्छ जैसे जंगली जानवरों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक व मेला कोतवाल कमल मोहन भंडारी ने ग्रामीणों और राहगीरों से जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि लोग हाथियों या किसी अन्य वन्यजीव के नजदीक न जाएं. किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय तत्काल पुलिस या वन विभाग को सूचना दें.

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Last Updated : August 18, 2026 at 10:21 PM IST

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