खूंटी में जंगली हाथियों का कहर, महिला को कुचलकर मार डाला, फसलों को भी किया बर्बाद

खूंटी में जंगली हाथियों के झुंड ने एक महिला को मार डाला. घटना के बाद से लोगों में दहशत है.

A HERD OF ELEPHANTS KILLED A WOMAN
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 11:48 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 12:56 PM IST

खूंटी: जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार देर रात रनिया प्रखंड के डिग्री डाहटोली गांव में हाथियों के झुंड ने एक 60 वर्षीय महिला मरियम कोंगाड़ी को कुचलकर मार डाला. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि देर रात हाथियों का झुंड गांव के खलिहानों में रखा धान खाने पहुंचा था. आवाज सुनकर मरियम कोंगाड़ी जब बाहर निकलीं तो हाथियों ने उस पर हमला कर दिया. जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक के परिजनो को दी गई सहायता राशि

सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए, लेकिन तब तक हाथियों का झुंड आसपास के खेतों में रखे धान को बर्बाद कर जंगल की ओर लौट चुका था. मृतका, क्षेत्र के पड़हा राजा पुजार कोंगाड़ी की पत्नी थीं. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को तत्काल 30 हजार रुपये की सहायता राशि सौंपी.

खूंटी में हाथियों का कहर (Etv Bharat)

वनपाल अविनाश लुगुन ने बताया कि हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई है. ग्रामीणों से अपील है कि वे देर रात खेत-खलिहानों में जाने से बचें और किसी भी हाथी या इस प्रकार की सूचना मिले तो तत्काल इसकी जानकारी विभाग को दें. इधर, कर्रा प्रखंड के बकसपुर पंचायत के लापा गांव में हाथियों के झुंड ने सरकारी स्कूल की चारदीवारी तोड़ दी और अंदर रखे दोपहर भोजन (MDM) के लिए चावल व आलू को खा लिया. हाथियों ने स्कूल का अनाज भी बर्बाद कर दिया.

क्षेत्र में मौजूद है 14 हाथियों का झुंड

स्थानीय मुखिया पूनम बरला ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगभग 14 हाथियों का झुंड क्षेत्र में डेरा डाले हुए है, जो लगातार खेतों और खलिहानों को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने वन विभाग से हाथियों को उनके कॉरिडोर की ओर भेजने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

