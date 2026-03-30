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महुआ चुनने गये ग्रामीण को जंगली हाथियों ने कुचला, अस्पताल में हुई मौत

गढ़वा के रंका वन क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला.

Herd of Wild Elephant Tramples Villager to Death in Garhwa
जंगली हाथी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 4:59 PM IST

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गढ़वा: जिला में रंका वन क्षेत्र के जंगली इलाके में एकबार फिर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला. यहां जंगली हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण की जान ले ली.

रंका वन क्षेत्र के दुधवल गांव में आज सोमवार अहले सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने गांव के मुन्ना सिंह को दौड़ाया और पकड़ कर पटक दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जख्मी हालत में उसे रंका हॉस्पिटल लाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है.

वन विभाग ने शव को अपने कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा अस्पताल भेजा है. वहीं मौके पर वन विभाग द्वारा परिजनों को 50000 हजार रुपए का नगद अग्रिम मुआवजा दिया जबकि शेष मुआवजा की राशि कागजी प्रक्रिया के बाद देने की बात कही है.

जानकारी देते डीएफओ (ETV Bharat)

बता दें कि पूरे झारखंड में महुआ फल का सीजन है. गढ़वा का एक बड़ा ग्रामीण हिस्सा इसी सीजन का इंतजार करता है ताकि उनका रोजी रोटी चल सके. लेकिन गढ़वा के जंगली इलाकों मे पिछले दो वर्षो से जंगली हाथियों का जमाड़वा होने के कारण ग्रामीणों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है

वहीं वन विभाग अब आम जनों से अपील कर रहा है कि वन क्षेत्र के गांव के जंगलों में हाथियों का झुंड घूम रहा है. आप अगर घर से निकलते हैं तो अगल-बगल आगे पीछे देखते हुए होशियारी से चलें. क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र अब हाथी का जोन बन चुका है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष यह तीसरी घटना है जब हाथी ने ग्रामीण को कुचल कर मारा है.

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जंगली हाथियों का झुंड
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WILD ELEPHANT RAMPAGE

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