रामगढ़ में दो दर्जन जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, रातभर दहशत में रहे ग्रामीण
रामगढ़ में जंगली हाथियों के झुंड ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर उत्पात मचाया है, जिससे लोग रातभर डर के साये में रहे.
Published : July 27, 2026 at 11:33 AM IST
रामगढ़: गोला प्रखंड के मगनपुर पंचायत अंतर्गत जांगी गांव में रविवार रात लगभग 20 से 22 जंगली हाथियों का झुंड घुस आने से पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया. हाथियों ने कई किसानों के खेतों में घुसकर तैयार फसलों को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. पूरी रात ग्रामीण ढोल-नगाड़े, मशाल और पटाखों के सहारे हाथियों को गांव से खदेड़ने का प्रयास करते रहे. हाथियों की लगातार धमक से ग्रामीण रातभर डर के मारे जागते रहे.
हाथियों के आतंक से प्रभावित किसानों में जोगेंद्र महतो, मुकेश कुमार कुशवाहा, विनय कुमार दांगी, अजीत कुमार एवं जैनुल अंसारी शामिल हैं. किसानों ने बताया कि हाथियों ने मकई, बैंगन, पत्तागोभी, भिंडी सहित अन्य तैयार फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर जाने से किसानों में मायूसी है.
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया. विभाग ने लोगों से हाथियों के पास नहीं जाने, उन्हें उकसाने से बचने तथा किसी भी गतिविधि की तत्काल सूचना वन विभाग को देने की अपील की.
ग्रामीणों ने की वन विभाग से व्यवस्था की मांग
ग्रामीणों ने बताया कि हमलोग पूरी रात जागकर किसी तरह हाथियों को भगाते रहे. हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. सरकार और वन विभाग से उचित मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग करते हैं. हाथियों का झुंड लगातार इस इलाके में विचरण कर रहा है. इसके कारण हर रात लोगों को घरों से बाहर निकलकर पहरा देना पड़ता है.
ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि प्रभावित गांवों में सोलर हाईमास्ट लाइट, हाथियों से बचाव के आवश्यक संसाधन एवं समय रहते हाथियों के मूवमेंट की सूचना उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. साथ ही हाथियों द्वारा नष्ट की गई फसलों का शीघ्र आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए.
मगनपुर पंचायत के उपमुखिया अकबर अली ने हाथियों के गांव में प्रवेश की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद वे स्वयं जांगी गांव पहुंचे और हाथियों द्वारा बर्बाद की गई फसलों का जायजा लिया. उन्होंने वन विभाग से प्रभावित किसानों की फसलों का शीघ्र आकलन कर नियमानुसार उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की.
किसानों को मिलेगा मुआवजा: डीएफओ
रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार ने कहा कि हाथियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था. टीम ने गांव से हाथियों को वन क्षेत्र और उनके सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने का प्रयास कर रही हैं. लोगों से अपील है कि फोटो खींचने के लिए हाथियों के करीब न जाए. हाथियों पर किसी तरह की पत्थरबाजी या उन्हें उकसाने का प्रयास न करें. उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का मूल्यांकन कर प्रावधान अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: बोकारो में 30 जंगली हाथियों का मूवमेंट, गर्भवती हथिनी भी शामिल, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक, हमले में एक की मौत और एक घायल
रामगढ़ में जंगली हाथियों का खौफ: गोला और चितरपुर में 22 हाथियों का डेरा