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रामगढ़ में दो दर्जन जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, रातभर दहशत में रहे ग्रामीण

रामगढ़: गोला प्रखंड के मगनपुर पंचायत अंतर्गत जांगी गांव में रविवार रात लगभग 20 से 22 जंगली हाथियों का झुंड घुस आने से पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया. हाथियों ने कई किसानों के खेतों में घुसकर तैयार फसलों को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. पूरी रात ग्रामीण ढोल-नगाड़े, मशाल और पटाखों के सहारे हाथियों को गांव से खदेड़ने का प्रयास करते रहे. हाथियों की लगातार धमक से ग्रामीण रातभर डर के मारे जागते रहे.

हाथियों के आतंक से प्रभावित किसानों में जोगेंद्र महतो, मुकेश कुमार कुशवाहा, विनय कुमार दांगी, अजीत कुमार एवं जैनुल अंसारी शामिल हैं. किसानों ने बताया कि हाथियों ने मकई, बैंगन, पत्तागोभी, भिंडी सहित अन्य तैयार फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर जाने से किसानों में मायूसी है.

किसान और उपमुखिया का बयान (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया. विभाग ने लोगों से हाथियों के पास नहीं जाने, उन्हें उकसाने से बचने तथा किसी भी गतिविधि की तत्काल सूचना वन विभाग को देने की अपील की.

ग्रामीणों ने की वन विभाग से व्यवस्था की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि हमलोग पूरी रात जागकर किसी तरह हाथियों को भगाते रहे. हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. सरकार और वन विभाग से उचित मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग करते हैं. हाथियों का झुंड लगातार इस इलाके में विचरण कर रहा है. इसके कारण हर रात लोगों को घरों से बाहर निकलकर पहरा देना पड़ता है.