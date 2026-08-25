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तेज नदी के बहाव में फंसा हाथियों का कुनबा, मचा हड़कंप

वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच कर मोर्चा संभाला, जिसके बाद हाथी सकुशल निकल कर जंगल की ओर चले गए.

नदी के बहाव में फंसा हाथियों का कुनबा
नदी के बहाव में फंसा हाथियों का कुनबा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:36 PM IST

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बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, यहां बहने वाली गेरुआ नदी से बहकर पांच जंगली हाथियों का एक झुंड अचानक बैराज के गेट पर पहुंच गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के अनुसार हाथियों के समूह में तीन बड़े और दो छोटे बच्चे शामिल थे.

हाथी जब गेरुआ नदी पार कर बैराज की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बैराज पर मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़ी. देखते ही देखते बैराज पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और शोर मचाना शुरू कर दिया, स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए जोर-जोर से हाका लगाना शुरू किया. लगातार हाका लगाने के बाद हाथियों का झुंड बैराज के गेट की ओर जाने लगे.

चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर बह कर पहुंचे हाथी (VIDEO Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया. कतर्नियाघाट वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उनके साथ वन दारोगा राधेश्याम और डिप्टी रेंजर मयंक पांडेय भी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला.

सकुशल निकल कर जंगल चले गए हाथी
सकुशल निकल कर जंगल चले गए हाथी (Photo Credit; ETV Bharat)

वन विभाग के रेंज ऑफिसर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सिंचाई विभाग से बात कर बैराज का गेट्स नीचे करवाया, जिससे बहाव कम हुआ तो हाथी सकुशल अपने बच्चों के साथ निकल कर जंगल की तरफ चले गए.

नदी के बहाव में फंसे हाथी
नदी के बहाव में फंसे हाथी (Photo Credit; ETV Bharat)

वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि सभी पांच हाथी पूरी तरह सुरक्षित हैं. यह क्षेत्र हाथी कॉरिडोर से लगा हुआ है, इसलिए अक्सर हाथियों का मूवमेंट होता रहता है. ग्रामीणों से अपील है कि हाथियों के दिखने पर शोर न मचाएं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें. फिलहाल हाथियों के जंगल में लौटने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, वहीं वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुआ है.

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