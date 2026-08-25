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तेज नदी के बहाव में फंसा हाथियों का कुनबा, मचा हड़कंप

नदी के बहाव में फंसा हाथियों का कुनबा ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, यहां बहने वाली गेरुआ नदी से बहकर पांच जंगली हाथियों का एक झुंड अचानक बैराज के गेट पर पहुंच गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के अनुसार हाथियों के समूह में तीन बड़े और दो छोटे बच्चे शामिल थे. हाथी जब गेरुआ नदी पार कर बैराज की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बैराज पर मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़ी. देखते ही देखते बैराज पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और शोर मचाना शुरू कर दिया, स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए जोर-जोर से हाका लगाना शुरू किया. लगातार हाका लगाने के बाद हाथियों का झुंड बैराज के गेट की ओर जाने लगे. चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर बह कर पहुंचे हाथी (VIDEO Credit; ETV Bharat)