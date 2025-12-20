हाथियों की चहल कदमी से NH-33 की रफ्तार पर लगी ब्रेक, घंटों यात्रियों की थमी रहीं सांसें
दुमका जिले के अलग-अलग क्षेत्र में हाथियों का झुंड से लोगों में दहशत है. NH-33 में हाथियों का झुंड आने से घंटों यातायात बाधिक रहा.
Published : December 20, 2025 at 3:12 PM IST
रामगढ़: जिले में पिछले पंद्रह दिनों से विभिन्न वन क्षेत्रों में 42 हाथियों का झुंड अलग-अलग गुटों में बंटकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं. हाथी रिहायशी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में उनकी चहलकदमी से लोगों में दहशत है. इसके साथ ही हाल के दिनों में हाथियों की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हुई है. शनिवार को भटके हुए हाथियों का एक झुंड रामगढ़ थाना क्षेत्र के मायाटुंगरी के समीप पहाड़ों से उतरकर NH-33 पर पहुंच गया. जिसके बाद एनएच पर गाड़ियों की रफ्तार पुलिस और वन विभाग की टीम ने रोक दी. इस दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल था.
रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. किसानों की फसल धान और जान-माल का नुकसान भी हाथियों द्वारा किया जा रहा है. वन विभाग की टीम हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने में असफल दिख रही है. वन विभाग की टीम हजारीबाग, रांची, गुमला और रामगढ़ से आई हाथी भगाओ दल की मदद से हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने के लिए प्रयासरत है. लेकिन हाथी जिले के वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र, कुज्जू थाना क्षेत्र, रामगढ़ थाना क्षेत्र, रजरप्पा थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों में अपना डेरा जमाए हुए हैं.
हाथियों के झुंड से घंटों जाम रहा राष्ट्रीय राजमार्ग
झुंड से भटके हुए कुछ हाथी NH-33 पर पहुंच गए, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा. जब हाथियों का झुंड सड़क से महामाया टुंगरी मंदिर वाले जंगल में प्रवेश कर गया, तब आवागमन को चालू कराया गया. एक ओर कोहरा से विजिबिलिटी कम हो रही है, वहीं बीच रास्ते में हाथियों का आगमन जिला प्रशासन के साथ-साथ रामगढ़ में रहने वाले क्षेत्रवासियों के लिए भी चुनौती बन गया है. फिलहाल वन विभाग की टीम लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील कर रही है. साथ ही वन क्षेत्र की ओर नहीं जाने की लगातार माइकिंग की जा रही है.
हाथियों को सुरक्षित जगह भेजने के लिए प्रयासरत हैं: रेंजर
रेंजर बटेश्वर पासवान ने बताया कि हाथी अलग-अलग जगहों पर विचरण कर रहे हैं. जिसके कारण हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर भेजने में परेशानी हो रही है. जिले में 42 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है, जो अलग-अलग दिशाओं में भटक गया है. हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र और उनके कॉरिडोर में भेजने के लिए हाथी भगाओ दल को बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि टीम लगातार प्रयासरत है. हाथियों को जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र से दूर वन क्षेत्र में ले जाया जाएगा.
