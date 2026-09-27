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हाथियों का झुंड पहुंचा कोरबा, पसान में फसलों को रौंदा, दहशत में आए लोग

कोरबा: कटघोरा और कोरबा वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है. इलाके में हाथियों की लगातार आवाजाही से लोग डरे हुए हैं. वन विभाग के मुताबिक लंबे वक्त से हाथियों के झुंड ने कोरबा वनमंडल के करतला रेंज में डेरा डाल रखा था. लेकिन अब हाथियों का झुंड अपनी सीमा पार कर सक्ती जिले की ओर बढ़ रहा है. वहीं हाथियों का एक दूसरा झुंड भी है जो कटघोरा वनमंडल और पसान के इलाके में डटा हुआ है. हाथियों का ये एक बहुत बड़ा झुंड है. ये झुंड लगातार किसानों के फसकों को नुकसान पहुंचा रहा है. डर की वजह से किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं.

वनमंडल कोरबा के करतला रेंज अंतर्गत चिकनीपाली पहाड़ पर बीते मई महीने से जमे 9 हाथियों के दल ने अपना बसेरा बदल लिया है. हाथियों का यह दल पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ा और कोरबा वनमंडल की सीमा को पार कर सीधे सक्ती जिले के जंगलों में जा पहुंचा, जहां वे पहाड़ी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं. लंबे समय से क्षेत्र में जमे हाथियों के पलायन करने से वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने काफी राहत की सांस ली है.



​पसान रेंज में 32 हाथियों का दल मौजूद

एक तरफ जहां कोरबा वनमंडल हाथियों से मुक्त हुआ है, वहीं कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में हाथियों का भयंकर आतंक जारी है. यहां 32 हाथियों का एक बड़ा झुंड तान नदी को पार करते हुए पसान बीट के पोड़ीकला जंगल तक पहुंच गया है. पिछले 2 दिनों से यह दल लगातार खेतों में धावा बोल रहा है और पककर तैयार खड़ी धान की फसलों को रौंदकर पूरी तरह तहस-नहस कर रहा है. ​इसके साथ ही, क्षेत्र में 2 दंतैल हाथी भी तनेरा और बनिया क्षेत्र में अलग-अलग घूमकर भारी तबाही मचा रहे हैं.

इन 2 दंतैल हाथियों ने ग्रामीण इलाकों में न केवल फसलों को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि कच्चे मकानों को भी निशाना बनाकर तोड़फोड़ की है. हाल ही में 1 दंतैल हाथी के द्वारा रिहायशी इलाके में घर तोड़े जाने से ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है.



वन विभाग की पैनी नजर

क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती सक्रियता और उनके द्वारा लगातार घरों व फसलों को पहुँचाए जा रहे नुकसान को देखते हुए वन विभाग की विशेष टीमें और ट्रैकिंग दल लगातार मॉनिटरिंग और गश्त कर रहे हैं. वन विभाग द्वारा प्रभावित गाँवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने, रात के समय अकेले बाहर न निकलने और जंगलों या खेतों की तरफ जाने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है.

वन विभाग की अपील

अनावश्यक रूप से जंगल की ओर न जाएं

जंगल के रास्तों का उपयोग करने से बचें

मवेशियों को बिट कुदरा क्षेत्र में चराने न ले जाएं

हाथी दिखने पर उसके करीब जाने का प्रयास न करें

किसी भी जानकारी के लिए तत्काल वन विभाग को सूचित करें

किसे कहते हैं लोनर एलिफैंट

लोनर हाथी एलिफैंट उन हाथियों को कहा जाता है जो अपने झुंड से बिछड़कर या अलग होकर अकेले घूमते हैं. लोनर हाथी काफी आक्रामक होते हैं और इंसानों से सामना होने पर हमला करने से नहीं चूकते. लोनर हाथी झुंड में रहने वाले हाथियों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं.

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