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हाथियों का झुंड कन्या छात्रावास परिसर में घुसा, इलाके में मची दहशत, अलर्ट पर वन विभाग

हाथियों का झुंड फसलों को रौंदने के बाद मरवाही आईटीआई क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास परिसर तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मच गया है. छात्रावास परिसर में हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां रह रही सभी 58 छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वनमंडल इलाके में मध्य प्रदेश से आए हाथियों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है. रिहायशी इलाके में हाथियों के पहुंचने से इलाके में दहशत का माहौल है. हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया है. स्थानीय किसान अपनी फसलों को लेकर काफी परेशान हैं. हाथियों की दहशत के चलते इलाके के लोग रात को जागते रहे हैं.

रात के समय हाथियों के छात्रावास परिसर में पहुंचने से अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों का झुंड बीते कई दिनों से इलाके में डेरा डाले हुए है. हाथियों के झुंड ने छात्रावास परिसर को भी नुकसान पहुंचाया है. हास्टल की दीवार को भी हाथियों ने तोड़ दिया है. हॉस्टल के गार्ड ने बताया कि गार्ड रूम की खिड़की को भी हाथियों ने तोड़ डाला है. वन विभाग की टीम एहतियात के तौर पर छात्रावास परिसर के आस पास सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश कर रही है ताकि हाथियों को वहां से दूर रखा जा सके.

हाथियों का झुंड कन्या छात्रावास परिसर में घुसा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के सिवनी से तीन हाथियों का ये झुंड यहां पहुंचा है. सुरक्षा के लिहाज से हम लगातार उनपर नजर बनाए हुए हैं. वर्तमान में घुसरिया जंगल में हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है. हमने लोगों को जंगल की ओर नहीं आने की सलाह दी है: मुकेश साहू, वन परिक्षेत्र अधिकारी, मरवाही

वन विभाग ने कराई मुनादी, अलर्ट पर जिला प्रशासन

वन विभाग के मुताबिक हाथियों के झुंड में कुल तीन हाथी हैं लेकिन वो काफी उत्पात मचा रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि कई मकानों को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है. हॉस्टल के पास ही एक शासकीय नर्सरी भी है जिसमें हाथियों ने जमकर तोड़फोड़ की है. हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग के साथ पुलिस की टीम भी क्षेत्र में लगातार मुस्तैद है. ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने और उनके नजदीक नहीं जाने की समझाइश दी जा रही है. इसके बावजूद कई ग्रामीण हाथियों को देखने और उनका वीडियो बनाने के लिए काफी करीब तक पहुंच रहे हैं, जिससे कभी भी गंभीर घटना घट सकती है.

हाथियों का झुंड कन्या छात्रावास परिसर में घुसा (ETV Bharat)

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