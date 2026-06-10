धनबाद के टुंडी में हाथियों का डेरा, गर्भवती हथिनियों की वजह से लंबा पड़ाव संभव, इस तकनीक से होगी ग्रामीणों की सुरक्षा
धनबाद के टुंडी में हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : June 10, 2026 at 5:51 PM IST
धनबाद: जिले के टुंडी में इन दिनों जंगल के सबसे विशाल मेहमानों ने डेरा डाल रखा है. करीब 25 से 30 हाथियों का झुंड 10 दिनों से इलाके में विचरण कर रहा है, जबकि एक सिंगल हाथी भी आसपास मौजूद है. यह झुंड गिरिडीह से टुंडी पहुंचा है और टुंडी से तोपचांची तक भ्रमण करने के बाद फिर ऋषिभीठा इलाके में अपना पड़ाव बना रहा है.
सुरक्षा के लिए बीप बज तकनीक का ट्रायल शुरू
वन विभाग का कहना है कि टुंडी हाथियों के लिए एक सुरक्षित जोन बन चुका है और पिछले दो सालों में यहां दो हथिनियां बच्चों को जन्म दे चुकी हैं. ऐसे में इस बार भी गर्भवती हथिनियों के कारण हाथियों के लंबे समय तक यहां रुकने की संभावना जताई जा रही है दूसरी ओर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग पहली बार बीप बज तकनीक का ट्रायल शुरू करने जा रहा है.
हाथियों की चिंघाड़ और पदचाप की आवाज दे रही सुनाई
टुंडी के जंगलों और पहाड़ियों में इन दिनों हाथियों की चिंघाड़ और पदचाप लगातार सुनाई दे रही है. डीएफओ विकास पालीवाल के अनुसार, इलाके में हाथियों के दो समूह मौजूद हैं. एक अकेला हाथी है जबकि दूसरा 25 से 30 हाथियों का बड़ा झुंड है. यह झुंड करीब 10 दिन पहले गिरिडीह से टुंडी पहुंचा और फिलहाल टुंडी तथा तोपचांची के बीच विचरण करते हुए ऋषिभीठा में अपना स्थाई पड़ाव बनाए हुए हैं.
हाथियों के लिए प्राकृतिक सेफ जोन के रूप में विकसित हो चुका है टुंडी: वन विभाग
हर साल हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में आता है और दो से तीन महीने तक समय बिताता है. हालांकि पहाड़ों से नीचे उतरने के दौरान हाथी अक्सर ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिससे खेतों में लगी फसल और कई बार मकानों को भी नुकसान होता है. वन विभाग का कहना है कि टुंडी अब हाथियों के लिए प्राकृतिक सेफ जोन के रूप में विकसित हो चुका है. ऋषिभीठा में चेक डैम और पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे हाथियों को भोजन और पानी के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता.
क्षेत्र में लगातार सक्रिय है वन विभाग
यही वजह है कि पिछले दो सालों में हाथियों के झुंड ने यहीं दो बच्चों को जन्म दिया था. विभाग का मानना है कि झुंड में मौजूद गर्भवती हथिनियां इस बार भी संभवतः इसी इलाके में बच्चों को जन्म देंगी और उसके बाद ही दूसरे स्थान की ओर पलायन करेंगी. यह इस बात का संकेत है कि हाथियों को यह इलाका पूरी तरह सुरक्षित महसूस होता है. हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत जरूर रहती है लेकिन वन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी गांव-गांव जाकर लोगों को हाथियों की लोकेशन की जानकारी देती है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.
वन विभाग द्वारा मानव-हाथी संघर्ष को कम करने का प्रयास
वन विभाग के अनुसार, पिछले दो सालों में इलाके में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है यदि किसी ग्रामीण की फसल, मकान या अन्य संपत्ति को हाथियों से नुकसान पहुंचता है तो सरकार की निर्धारित नीति के तहत उसका मुआवजा भी दिया जाता है. मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रहा है. 'बीप बज' तकनीक ट्रायल मोड में शुरू की गई है और अगले एक महीने में इसे पूरी तरह लागू करने की योजना है.
हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए विशेष फेंसिंग लगाने की तैयारी
इस तकनीक के तहत तार की विशेष फेंसिंग लगाई जाएगी. जैसे ही हाथी फेंसिंग के संपर्क में आएगा, उसे हल्का झटका महसूस होगा और वह बिना किसी नुकसान के पीछे हट जाएगा. इससे हाथियों को गांवों में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा और ग्रामीणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. वन विभाग ने ऐसे 50 से 60 गांवों को चिन्हित किया है, जहां हाथियों के आने की संभावना बनी रहती है. इनमें से 10 से 12 गांव ऐसे हैं, जहां हाथियों की मूवमेंट सबसे अधिक रहती है, इन्हीं संवेदनशील इलाकों में सबसे पहले इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा.
अंधेरे में हाथियों की गतिविधि के लिए सोलर लाइट लगाने की योजना
इसके अलावा वन विभाग इन गांवों में सोलर लाइट लगाने की भी तैयारी कर रहा है ताकि रात के अंधेरे में हाथियों की गतिविधियां आसानी से दिखाई दे और ग्रामीण समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें. डीएफओ के अनुसार, जामताड़ा, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ और धनबाद का टुंडी क्षेत्र हाथियों का प्राकृतिक कॉरिडोर है. इसी मार्ग से हाथियों का झुंड एक जिले से दूसरे जिले तक विचरण करता है.
हाथियों को देखने पर वन विभाग को करें सूचित
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथी दिखाई देने पर उसके करीब जाने की कोशिश न करें. न पटाखे फोड़ें, न शोर मचाएं और न ही उसे भगाने का प्रयास करें. हाथी खतरा महसूस होने पर आत्मरक्षा में हमला कर सकते हैं, इसलिए हाथियों के दिखने पर तुरंत वन विभाग या क्यूआरटी को सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
टुंडी में हाथियों का यह पड़ाव एक ओर जंगल की समृद्ध जैव विविधता का संकेत है तो दूसरी ओर ग्रामीणों के लिए चुनौती भी है लेकिन वन विभाग का मानना है कि आधुनिक बीप बज तकनीक, सोलर लाइट, लगातार पेट्रोलिंग और जागरूकता अभियान के जरिए मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को काफी हद तक कम किया जा सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस बार भी गर्भवती हाथिनियां, टुंडी की सुरक्षित धरती पर बच्चों को जन्म देंगी और उसके बाद ही यह विशाल झुंड आगे की ओर बढ़ेगा.
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