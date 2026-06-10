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धनबाद के टुंडी में हाथियों का डेरा, गर्भवती हथिनियों की वजह से लंबा पड़ाव संभव, इस तकनीक से होगी ग्रामीणों की सुरक्षा

टुंडी स्थित एक जलाश्य में नहाते हुआ हाथियों का झुंड ( Etv Bharat )