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हाथियों ने सेंदुर नदी को बनाया बॉथ टब, हीट वेव से इंसान और जंबो दोनों परेशान

बलरामपुर: गर्मी अपने चरम पर है, इंसान और जंगली जीव-जंतु सभी हीटवेव से परेशान हैं. लू और गर्मी से बचने के लिए रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के जंगल में हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है. करीब 2 दर्जन हाथी बीते एक महीने से यहां डेरा डाले हुए हैं. हाथियों का ये झुंड पेट भर खाना खाने के बाद तकियाटोला इलाके के सेंदुर नदी में नहाने के लिए पहुंचता है. हाथियों के नहाने का वीडियो भी गांव वालों ने बनाया है. इलाके में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग की टीम भी मौके पर डटी है. वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी के साथ साथ लोगों को भी सुरक्षा के लिहाज से आगाह कर रही है. लोगों को बताया जा रहा है कि वो हाथियों के झुंड के पास नहीं जाएं, न ही उनकी भड़काने की कोशिश करें.



हाथियों ने सेंदुर नदी को बनाया बॉथ टब

बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र समृद्ध वन क्षेत्र की श्रेणी में आता है. यहां हाथियों को आसानी से भोजन और सेंदुर नदी से पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है. इसी वजह से हाथी इस इलाके में ज्यादा दिन रुकना पसंद करते हैं. हालांकि इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के दल के विचरण से क्षेत्रवासियों में डर और दहशत बना हुआ रहता है.



हीट वेव से इंसान और जंबो दोनों परेशान (ETV Bharat)