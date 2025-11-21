ETV Bharat / state

बिहार में एक साथ 22 हाथियों ने मचाया उत्पात, वन विभाग का अलर्ट..देखें VIDEO

जमुई: बिहार-झारखंड सीमा के पास जमुई में गुरुवार शाम एक बार फिर हाथियों के झुंड ने दस्तक दी. 22 हाथियों के इस झुंड ने कई गांवों की फसलों को रौंद दिया और खलिहान में रखा अनाज चट कर गये. मंदनाडीह, झगरुडीह, दुलौरी और मोगलाजोर सहित कई गांव प्रभावित हुए हैं.

22 हाथियों का झुंड, बच्चे भी शामिल: वन विभाग के देवरी वनपाल नीरज पांडेय ने बताया कि झुंड में 22 हाथी हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. ये हाथी झारखंड की सीमा से बिहार की ओर आए हैं. चकाई वन क्षेत्र के पदाधिकारी अभिमन्यू कुमार ने कहा कि झुंड पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इन्हें वापस जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है.

“झुंड में 22 हाथी हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सभी झारखंड सीमा की ओर से आए हैं. उन्हें जंगल की ओर भेजने का प्रयाश जारी है.”-नीरज पांडेय, वनपाल देवरी

फसलें बर्बाद, किसान मायूस: हाथियों ने सबसे ज्यादा नुकसान अरहर, धान और आलू की फसल को पहुंचाया है. झगरुडीह में सिमोन मुर्मू, रौशन मुर्मू, इस्लाम अंसारी, नसीरुद्दीन अंसारी और अबुल कलाम की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. खलिहान में झाड़कर रखा धान हाथियों ने खा लिया और धान की बंडलें तितर-बितर कर दीं. दुलौरी में प्रदीप राय व श्याम राय और मोगलाजोर में रबुल अंसारी, अनवर अंसारी व इसराफिल अंसारी के खेतों में भी भारी नुकसान हुआ है.

पुलिस-वन विभाग अलर्ट, ग्रामीणों को चेतावनी: भेलवाघाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार और चिहरा थानाध्यक्ष रिंकू रजक ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के झुंड से दूर रहें. दोनों थानों की पुलिस और वन विभाग की टीम रातभर गांवों में गश्त कर रही है. लोगों को सलाह दी गई है कि रात में खेतों की ओर न जाएं और हाथियों की मूवमेंट देखते ही तुरंत वन विभाग को सूचित करें.