बिहार में एक साथ 22 हाथियों ने मचाया उत्पात, वन विभाग का अलर्ट..देखें VIDEO

जमुई में 22 हाथियों के झुंड ने कई गांवों में धान, अरहर और आलू की फसल को रौंद दिया है. वन विभाग ने किया अलर्ट.

herd of elephants in Jamui
जमुई में हाथी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 4:54 PM IST

जमुई: बिहार-झारखंड सीमा के पास जमुई में गुरुवार शाम एक बार फिर हाथियों के झुंड ने दस्तक दी. 22 हाथियों के इस झुंड ने कई गांवों की फसलों को रौंद दिया और खलिहान में रखा अनाज चट कर गये. मंदनाडीह, झगरुडीह, दुलौरी और मोगलाजोर सहित कई गांव प्रभावित हुए हैं.

22 हाथियों का झुंड, बच्चे भी शामिल: वन विभाग के देवरी वनपाल नीरज पांडेय ने बताया कि झुंड में 22 हाथी हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. ये हाथी झारखंड की सीमा से बिहार की ओर आए हैं. चकाई वन क्षेत्र के पदाधिकारी अभिमन्यू कुमार ने कहा कि झुंड पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इन्हें वापस जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है.

“झुंड में 22 हाथी हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सभी झारखंड सीमा की ओर से आए हैं. उन्हें जंगल की ओर भेजने का प्रयाश जारी है.”-नीरज पांडेय, वनपाल देवरी

फसलें बर्बाद, किसान मायूस: हाथियों ने सबसे ज्यादा नुकसान अरहर, धान और आलू की फसल को पहुंचाया है. झगरुडीह में सिमोन मुर्मू, रौशन मुर्मू, इस्लाम अंसारी, नसीरुद्दीन अंसारी और अबुल कलाम की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. खलिहान में झाड़कर रखा धान हाथियों ने खा लिया और धान की बंडलें तितर-बितर कर दीं. दुलौरी में प्रदीप राय व श्याम राय और मोगलाजोर में रबुल अंसारी, अनवर अंसारी व इसराफिल अंसारी के खेतों में भी भारी नुकसान हुआ है.

पुलिस-वन विभाग अलर्ट, ग्रामीणों को चेतावनी: भेलवाघाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार और चिहरा थानाध्यक्ष रिंकू रजक ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के झुंड से दूर रहें. दोनों थानों की पुलिस और वन विभाग की टीम रातभर गांवों में गश्त कर रही है. लोगों को सलाह दी गई है कि रात में खेतों की ओर न जाएं और हाथियों की मूवमेंट देखते ही तुरंत वन विभाग को सूचित करें.

“हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखें, खतरे की स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें. झूंड दिखे तो हाथी के आसपास नहीं जाएं.” -रिंकू रजक, थाना प्रभारी चिहरा

झुंड को जंगल भेजने की कोशिश जारी: वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मशाल, पटाखे और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मौसम और परिस्थिति अनुकूल होगी, झुंड को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाया जाएगा.

“झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, जल्द वापस भेज दिया जाएगा.”-अभिमन्यू कुमार, चकाई वन क्षेत्र पदाधिकारी

किसानों की बढ़ी चिंता: लगातार हो रहे फसल नुकसान से किसान परेशान हैं. कई किसानों ने कहा कि सालभर की मेहनत एक रात में बर्बाद हो गई. ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे और हाथियों से स्थायी निजात की मांग की है. फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोग रात में जागकर पहरा दे रहे हैं.

