ETV Bharat / state

हाथियों के झुंड ने युवक को कार से खींचकर निकाला बाहर, फिर कुचलकर ले ली जान

बोकारो में हाथियों के झुंड ने एक युवक को कार से बाहर खींचकर मार डाला. इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है.

Elephant Attack
हाथियों के हमले में दुर्घटनाग्रस्त कार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले के गोमिया थाना इलाके में हाथियों ने एक युवक को उसकी कार से खींचकर कुचलकर मार डाला. यह घटना रविवार देर रात हुई. जानकारी के मुताबिक, बोकारो और रामगढ़ जिलों की सीमा से लगे इलाके में तीन से पांच जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है. इसी झुंड ने युवक की जान ले ली. इस घटना से इलाके में डर का माहौल है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना कांडर गांव के पास सिमराबेड़ा महतो टोला के पास हुई. मृतक की पहचान रामगढ़ जिले के मुरुमतला के रहने वाले रविंद्र डांगी के रूप में हुई है, जो पेशे से सब्जी विक्रेता था. वह मारुति ओमनी कार में यात्रा कर रहा था, तभी सड़क पर जंगली हाथियों का झुंड आ गया. बताया जा रहा है कि गाड़ी की हेडलाइट बंद थी. हाथियों ने कार रोक दी, युवक को बाहर खींच लिया और पास के खेत में कुचलकर मार डाला.

चश्मदीदों के मुताबिक, ग्रामीणों ने पहले ही हाथियों की मौजूदगी के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन युवक गाड़ी चलाता रहा. घटना के बाद राहगीरों और आस-पास के ग्रामीणों में डर फैल गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में हाथियों की लगातार आवाजाही के बावजूद, पर्याप्त सुरक्षा और चेतावनी व्यवस्था नहीं की गई है.

वन विभाग की ओर से बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 18 जनवरी को रात करीब 8 बजे गोमिया वन क्षेत्र के कांडर इलाके में हुई. फिलहाल, हाथियों का एक झुंड भोजन और पानी की तलाश में इस इलाके से होकर गुजर रहा है, जिससे वे इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं. सूचना मिलने पर वन विभाग की क्विक रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची और निगरानी और नियंत्रण की कार्रवाई शुरू की.

बोकारो वन प्रमंडल के डीएफओ संदीप शिंदे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. नियमों के अनुसार मृतक के परिवार को आंशिक मुआवजा दिया गया है, और बाकी राशि जल्द ही दे दी जाएगी. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात में जंगलों और हाथी गलियारों के पास यात्रा करने से बचें और किसी भी हाथी के दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें.

TAGGED:

ELEPHANT ATTACK IN BOKARO
ELEPHANTS HERD ATTACK
बोकारो में हाथियों का हमला
झारखंड में हाथियों का हमला
ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.