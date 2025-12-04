ETV Bharat / state

कोरिया में हाथियों के झुंड ने मचाई दहशत, फसलों को रौंदा

गांव वालों का कहना है कि 11 हाथियों के झुंड ने इलाके में डेरा डाल रखा है.

HERD OF ELEPHANTS ENTER IN KOREA
फसलों को रौंदा (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 4, 2025

कोरिया: कोरिया वनमंडल के देवगढ़ परिक्षेत्र में 11 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और किसानों में भारी चिंता का माहौल है. बुधवार की रात यह झुंड बीट आनंदपुर क्षेत्र में सक्रिय रहा और सेमर खाड़ी नाला से होते हुए ग्राम केराझरिया, टेडगा नाला, दुधनिया, अगवाही और पुशला तक पहुंच गया.

11 हाथियों का झुंड पहुंचा गांव के करीब

हाथियों ने धान की खड़ी फसलों को रौंदा और खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचाया. ग्रामीणों के मुताबिक फसलें कटाई के कगार पर थी. ऐसे में हाथियों के आने और फसलों को रौंदने से उनको भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है. हाथियों के विचरण के दौरान कई परिवार रातभर घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं.

फसलों को रौंदा (ETV Bharat)

आधा दर्जन गांवों में दहशत

हाथियों का झुंड केराझरिया उसना पारा मार्ग से होकर फिर बीट आनंदपुर के कक्ष क्रमांक P-456 स्थित सेमर खाड़ी नाला इलाके में पहुंचा हैं. लोगों का कहना है कि यहां पर हाथियों का झुंड आराम कर रहा है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर फसल क्षति का सर्वे कर रही है. अधिकारी नुकसान का विस्तृत आंकलन तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया और मुआवजा कार्रवाई की जाएगी.

वन विभाग की लोगों से अपील

विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के करीब न जाएं और सतर्क रहें, जबकि गश्ती दल लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे अपने खेतों में न जाएं और हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों से दूर रहें.

11 हाथियों का दल विचरण कर रहा है. जिसको लेकर वन अमला सतर्क है. गठित विभागीय टीम के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है साथ ही सुरक्षा को लेकर सभी प्रकार एहतियात बरता जा रहा है. क्षेत्रवासियों को समझाइश दी जा रही है: अजीत सिंह, वनपरिक्षेत्र अधिकारी

ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने दिन में भूख मिटाने के लिए किसानों की धान की फसल को निशाना बनाया. फसल चट करने के बाद झुंड में शामिल हाथी बस्ती की ओर चले गए जिससे लोगों में दहशत फैल गई.

