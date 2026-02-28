ETV Bharat / state

जोगीरा सारारा...होली के लिए हर्बल कलर, पालक, चुकंदर और मैदा, न आंखों को नुकसान और न स्किन एलर्जी

मिर्जापुर: रंगों के त्योहार होली पर बाजार तरह-तरह के रंग, गुलाल,अबीर से सजने वाले हैं. एक से बढ़कर एक चटखदार रंग और गुलाल इन दुकानों पर मौजूद रहती है. कीमत भी कम नहीं होती, लेकिन इन रंगों में से ज्यादातर केमिकल से तैयार होते हैं. यह रंग कहीं न कहीं स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अब लोग भी सतर्क हुए हैं और हर्बल कलर और गुलाल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

यूपी के मिर्जापुर जिले में महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही हैं. समूह की महिलाएं होली पर हर्बल प्राकृतिक रंग, अबीर और गुलाल तैयार कर बेच रही है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है. हर्बल प्राकृतिक अबीर-गुलाल लोगों के सेहत को भी नुकसान नहीं करेगा.

मिर्जापुर में तैयार हो रहे हर्बल रंग (ETV Bharat)

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चुकंदर पालक और मैदे का इस्तेमाल कर होली पर खास रंग बनाया है. महिलाओं के बनाये गये इस स्पेशल हर्बल प्राकृतिक रेंग, अबीर व गुलाल की डिमांड इतना है कि बनने के बाद सब बिक जा रहा है.