होली की तैयारी, विकासनगर में महिलाएं बना रहीं हर्बल कलर, अभी तक 50 किलो रंगों की बुकिंग

विकासनगर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा हर्बल रंग तैयार किए जा रहे. अभी तक समूह को 50 किलो रंगों की डिमांड मिल चुकी है.

Herbal colors for Holi
विकासनगर में महिलाएं कर रहीं हर्बल कलर तैयार (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 3, 2026 at 4:28 PM IST

टीकम वर्मा

विकासनगर: देहरादून जिले के डाकपत्थर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इन दिनों होली के लिए हर्बल रंग तैयार करने में जुटी हैं. समूह के पास हर्बल रंग की डिमांड आनी शुरू हो गई है. महिलाएं घर पर ही रोजगार से जुड़कर आर्थिक और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

होली, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है. होली त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, ऋतु परिवर्तन, वसंत आगमन और प्रेम का प्रतीक है. यह रंगों के खेल पुराने कड़वाहट को भूलने, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का सांस्कृतिक उत्सव है. होली पर भेदभाव जात पात से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं. यह त्योहार अतंरात्मा की शुद्धि और सामाजिक सद्भभाव का संदेश देता है. साथ ही रंगों का मिलन दिलों को जोड़ने का काम करता है.

विकासनगर में महिलाएं बना रहीं हर्बल कलर (VIDEO-ETV Bharat)

इसी कड़ी में देहरादून के विकासनगर डाकपत्थर में दस महिलाओं का वैभव लक्ष्मी समूह इन दिनों होली के लिए हर्बल रंगों को तैयार कर रहा है. महिलाओं को इन विशेष हर्बल रंगों को तैयार करने के लिए बाकायदा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर किरन पंत ने प्रशिक्षित किया है. महिलाओं द्वारा पालक का रस, चुकंदर का रस, हल्दी पाउडर और गुलाब आदि के मिश्रणों को आरारोट में मिलाकर हाथों से हर्बल रंग तैयार किए जा रहे हैं.

Herbal colors for Holi
पालक और चुकंदर के रस से तैयार किए जा रहे हर्बल रंग (PHOTO-ETV Bharat)

समूह ने पिछले साल होली के दौरान मार्केट में करीब एक क्विंटल हर्बल रगों की डिमांड पूरी की थी. इस साल होली को करीब एक महीना है. ऐसे में समूह के पास हर्बल रगों की डिमांड आनी शुरू हो गई है. जिसको लेकर महिलाएं हर दिन कड़ी मेहनत कर हर्बल रंगों को तैयार करने में जुटी हुई है. तैयार हर्बल रंगों को 50 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम की पैकेजिंग के जरिए मार्केट में उतारा जाएगा.

Herbal colors for Holi
अरारोट की मदद से इन रंगों को तैयार किया जा रहा है. (PHOTO-ETV Bharat)

कृर्षि विज्ञान केंद्र ढकरानी की वैज्ञानिक डॉ. किरन पंत ने कहा कि, कई सालों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न रोजगार उन्मुखी प्रोग्राम करते रहते हैं. दो तीन साल पहले हर्बल कलर्स का एक प्रोग्राम चलाया था, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है. पूरे क्षेत्र में करीब 700 लोग कई स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं. जिन्हें हमारे द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है. होली का पर्व बहुत नजदीक है, लिहाजा समूह के पास हर्बल कलर की डिमांड आने लगी है.

Herbal colors for Holi
कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी की वैज्ञानिक डॉ. किरन पंत दे रहीं महिलाओं को प्रशिक्षण (PHOTO-ETV Bharat)

डॉ. किरन पंत ने बताया कि पालक, चुकंदर, हल्दी और गुलाब से महिलाएं रंग बना रही हैं. इसमें मुख्य प्रोडक्ट अरारोट होता है. अरारोट स्क्रीन के लिए अच्छा होता है. कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.

Herbal colors for Holi
हर साल बाजारों में हर्बल रंगों की डिमांड ज्यादा रहती है. (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं, समूह की अध्यक्ष संगीता वर्मा ने कहा कि, बाजार में केमिकल वाले रंगों की भरमार रहती है. लेकन हर्बल रंगों की डिमांड ज्यादा रहती है. इस होली के लिए अभी तक 50 किलो हर्बल रंगों की डिमांड आ चुकी है.

संपादक की पसंद

