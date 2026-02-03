ETV Bharat / state

होली की तैयारी, विकासनगर में महिलाएं बना रहीं हर्बल कलर, अभी तक 50 किलो रंगों की बुकिंग

विकासनगर में महिलाएं कर रहीं हर्बल कलर तैयार ( PHOTO-ETV Bharat )