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लिवर का खामोश दुश्मन : हेपेटाइटिस को न समझें हल्का, समय पर जांच से बच सकती है जान

भारत में हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

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कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. चैनाराम चौधरी (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 2:45 PM IST

4 Min Read
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कुचामनसिटी: पूरी दुनिया में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन लोगों को लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक किया जाता है. यह ऐसी बीमारी है, जो अक्सर शुरुआती दौर में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के लिवर को लगातार नुकसान पहुंचाती रहती है. इसलिए इसे 'लिवर का खामोश दुश्मन' भी कहा जाता है. समय पर जांच, सही इलाज और बचाव के उपाय अपनाकर इस बीमारी से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों से बचा जा सकता है.

हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारूक ब्लमबर्ग की जयंती पर मनाया जाता है. उन्होंने हेपेटाइटिस-बी वायरस की खोज की थी और इसके टीके के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वर्ष 2026 की थीम 'हेपेटाइटिस: आइए इसे समझें' रखी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों के मन से जांच और इलाज को लेकर मौजूद डर, झिझक और भ्रांतियों को दूर करना है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

राजकीय जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. चैनाराम चौधरी (ETV Bharat Kuchamancity)

पढ़ें: हेपेटाइटिस से लिवर सिरोसिस और कैंसर का खतरा, दिखे ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क

विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. चैनाराम चौधरी ने बताया कि भारत में हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती बने हुए हैं. बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों को वर्षों तक यह पता नहीं चलता कि वे वायरस से संक्रमित हैं. ऐसे लोग अनजाने में संक्रमण फैलाते रहते हैं और समय पर उपचार से वंचित रह जाते हैं. इसलिए केवल लक्षण दिखाई देने पर ही नहीं, बल्कि जोखिम होने पर भी जांच कराना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस लिवर में होने वाली सूजन की बीमारी है. इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वायरल संक्रमण सबसे प्रमुख कारण है.

हेपेटाइटिस वायरस पांच प्रकार A, B, C, D और E के होते हैं. इनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी सबसे अधिक गंभीर माने जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक शरीर में रहकर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. शुरुआती चरण में इस बीमारी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते. कई लोग वर्षों तक सामान्य जीवन जीते रहते हैं, जबकि उनका लिवर लगातार क्षतिग्रस्त होता रहता है. लगातार थकान, भूख न लगना, वजन घटना, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना तथा लगातार कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए.

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हेपेटाइटिस ए और ई मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित सुई, बिना जांचा रक्त चढ़ाने, असुरक्षित यौन संबंधों और संक्रमित मां से नवजात शिशु में फैल सकते हैं. संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों और स्वच्छता के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है. वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान ने हेपेटाइटिस के उपचार में उल्लेखनीय प्रगति की है. आधुनिक दवाओं से हेपेटाइटिस-सी के अधिकांश रोगियों का सफल इलाज संभव है, जबकि हेपेटाइटिस-बी की दवाएं वायरस को नियंत्रित रखकर लिवर को अधिक नुकसान से बचाने में सहायक हैं. इसके अलावा, हेपेटाइटिस-बी से बचाव के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध है, जिसे भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है.

जांच व उपचार ही बीमारी का प्रभावी उपाय: डीडवाना-कुचामन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नरेंद्र चौधरी ने आमजन से अपील की कि वे साफ-सुथरा एवं ताजा भोजन करें, सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें, हेपेटाइटिस-बी का टीकाकरण अवश्य करवाएं, केवल सुरक्षित इंजेक्शन का इस्तेमाल करें तथा किसी भी संदिग्ध लक्षण को नजरअंदाज न करें. उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार ही इस गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.

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