कोटा में हेपेटाइटिस ए के 10 पॉजिटिव केस मिले, 1103 घरों के सर्वे, 70 संदिग्ध चिन्हित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर
सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया- बीते एक सप्ताह से 16 टीमें घर-घर सर्वे कर रही हैं, जिसमें 70 पीलिया रोगी सामने आए हैं
Published : November 21, 2026 at 6:25 PM IST
कोटा: नगर निगम सीमा में बसे गिरधरपुरा गांव में हेपेटाइटिस का आउटब्रेक हुआ है. लगातार उल्टी-दस्त के मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी थी. इसके बाद टीम लगातार गांव पहुंचकर नमूने ले रही थी. मौके पर सर्वे टीम भी भेजी गई थी.सर्वे में 10 मरीजों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई है. टीम ने 1103 घरों का सर्वे किया है, जिनमें 70 मरीज चिन्हित किए गए हैं. हालांकि फैलने के सोर्स का अभी पता नहीं चल पाया है.
16 टीमें कर रही हैं घर-घर सर्वे: सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि गिरधरपुरा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. वे प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सर्वे और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं. बीते एक सप्ताह से 16 टीमें घर-घर सर्वे कर रही हैं, जिसमें 70 पीलिया रोगी सामने आए हैं. खाद्य सुरक्षा टीम ने संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जबकि अवैध प्रैक्टिशनर की सेवाएं बंद करवाकर उनसे दस्तावेज मांगे गए हैं.
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पानी के 17 और ब्लड के 17 नमूने लिए: कोटा के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. घनश्याम मीणा ने बताया कि कुछ मामले सामने आए थे, जिनको ट्रेस किया गया. इस संबंध में जानकारी जुटाई गई, जिसमें 17 सीरम (ब्लड) और 17 पानी के नमूने शामिल थे. इनमें से कुछ रक्त के नमूनों की रिपोर्ट आई है, जिनमें 10 हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आए हैं. यह बीमारी पीएचईडी की पाइपलाइन, पानी के सोर्स या दूषित पानी के जरिए फैलती है. ग्रामीण बोरिंग के पानी को घरों तक ला रहे हैं, जिनमें पानी के पाइप नालियों से होकर लाए जा रहे हैं.
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उबालकर पानी पीने की दी सलाह: डॉ. घनश्याम मीणा ने बताया कि इसलिए पूरी तरह से विजिलेंट होकर काम किया जा रहा है. सभी मरीजों को दवा दे दी गई है. मरीज सीरियस नहीं हैं, सभी को हेल्थ अवेयरनेस दी गई है. पानी को उबालकर पीने की सलाह दी गई है. ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया है. लीकेज पाइपलाइन को भी पीएचईडी के जरिए टेस्ट करवाया गया है. जो अनऑथराइज्ड पाइप ला रहे हैं, उन्हें कट कर दिया जाएगा. जब तक पाइप नालियों की जगह ऊपर से नहीं लाए जाएंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी.
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