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कोटा में हेपेटाइटिस ए के 10 पॉजिटिव केस मिले, 1103 घरों के सर्वे, 70 संदिग्ध चिन्हित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर

सर्वे करती स्वास्थ्य विभाग की टीम. ( ETV Bharat Kota )

कोटा: नगर निगम सीमा में बसे गिरधरपुरा गांव में हेपेटाइटिस का आउटब्रेक हुआ है. लगातार उल्टी-दस्त के मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी थी. इसके बाद टीम लगातार गांव पहुंचकर नमूने ले रही थी. मौके पर सर्वे टीम भी भेजी गई थी.सर्वे में 10 मरीजों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई है. टीम ने 1103 घरों का सर्वे किया है, जिनमें 70 मरीज चिन्हित किए गए हैं. हालांकि फैलने के सोर्स का अभी पता नहीं चल पाया है.