विदेश से गैंग ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर जीशान अख्तर के गुर्गे को एजीटीएफ ने बांदीकुई से दबोचा
पंजाब के नकोदर शहर में एक व्यापारी को गैंग द्वारा रंगदारी के लिए धमकाया गया था और फायरिंग की थी.
Published : May 5, 2026 at 7:52 PM IST
जयपुर: पंजाब में रंगदारी के लिए फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक गैंगस्टर को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने दौसा जिले के बांदीकुई से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. आरोपी चंद्रप्रकाश शर्मा उर्फ चंदू बांदीकुई का रहने वाला है. वह पंजाब कुख्यात गैंगस्टर जीशान अख्तर के गिरोह का सक्रिय बदमाश है. एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि संगठित अपराधियों और फरार आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में गठित विशेष टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब के नकोदर सिटी में एक व्यापारी से रंगदारी मांगने और उसके कार्यालय पर फायरिंग की वारदात में शामिल आरोपी चंदू राजस्थान में छिपा हुआ है.
18 जनवरी को नकोदर में हुई थी फायरिंग: उनका कहना है कि पंजाब के नकोदर शहर में एक व्यापारी को गैंग द्वारा रंगदारी के लिए धमकाया गया था. जब व्यापारी ने बात नहीं मानी, तो गैंग के बदमाशों ने उसके ऑफिस बक्शी ट्रैवल्स पर इस साल 18 जनवरी को फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी. इस मामले में पंजाब पुलिस ने गैंग के तीन बदमाशों दीपक, अंकित कुमार और हरिजंदर गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था.
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जयपुर, पारासर धाम और लालसोट में काटी फरारी: उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को नाकाबंदी के दौरान पंजाब पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में अंकित कुमार और हरिजंदर घायल भी हुए थे. इस घटना के बाद चंद्रप्रकाश फरार हो गया और लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा. पूछताछ में सामने आया कि पंजाब से भागने के बाद यह जयपुर, दौसा के पारासर धाम, लालसोट व अन्य इलाकों में फरारी काट रहा था.
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लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था आरोपी: एजीटीएफ को पिछले करीब एक महीने से आरोपी की गतिविधियों और लोकेशन को लेकर लगातार इनपुट मिल रहे थे. टीम लगातार उसके ठिकानों और नेटवर्क की निगरानी कर रही थी. सूचना पुख्ता होने पर एएसपी सिद्धांत शर्मा और उपाधीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह के सुपरविजन में सीआई सुनील जांगिड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. इस टीम ने तकनीकी इनपुट और आसूचना के आधार पर जाल बिछाया और बांदीकुई में दबिश देकर आरोपी चंदू उर्फ चंद्रप्रकाश को पकड़ लिया
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पूछताछ में कई अहम खुलासों की संभावना: आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूरी कर पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. जहां उससे पूछताछ जारी है. आरोपी से पूछताछ में गैंग के नेटवर्क, रंगदारी व अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना है. प्रारंभिक जांच में आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. जांच में यह भी पता चला कि वह हाल ही में पंजाब के गैंगस्टर जीशान अख्तर के गिरोह से जुड़ा था.
विदेश से गैंग ऑपरेट कर रहा है जीशान: जीशान अख्तर फिलहाल विदेश में रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा है और भारत में अपने नेटवर्क के जरिए रंगदारी व अन्य आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है. इस कार्रवाई में एजीटीएफ टीम के प्लाटून कमांडर सोहन सिंह, हेड कांस्टेबल महेश सोमरा, होशियार सिंह, प्रवीण कुमार, महावीर सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार के साथ जिला दौसा की डीएसटी टीम की विशेष भूमिका रही.