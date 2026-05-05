ETV Bharat / state

विदेश से गैंग ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर जीशान अख्तर के गुर्गे को एजीटीएफ ने बांदीकुई से दबोचा

एजीटीएफ की गिरफ्त में आरोपी ( Courtesy - Rajasthan Police )