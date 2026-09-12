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HNB बिड़ला परिसर छात्रसंघ: अध्यक्ष पद पर हिमांशु भंडारी जीते, पुलकित बने उपाध्यक्ष, मयंक बहुगुणा को सचिव पद

अध्यक्ष पद पर हिमांशु 1505 सबसे अधिक वोटों से जीते जबकि उपाध्यक्ष पद पर छात्रम् के पुलकित और यूआर में आइसा के युवराज जीते हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2026 at 12:04 AM IST

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श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल): हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के सबसे बड़े बिड़ला परिसर श्रीनगर में छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं. छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर जय हो छात्र संगठन के प्रत्याशी हिमांशु भंडारी ने जीत हासिल की है. उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भुवन चमोली को 1505 मतों से पराजित किया. मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती ने चुनाव परिणाम घोषित किए.

परिणामों में आगे उपाध्यक्ष पद पर छात्रम् के पुलकित अग्रवाल ने बाजी मारी है. सचिव पद पर एसएसयूसीआई छात्र संगठन के मयंक बहुगुणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 333 वोटों से पराजित किया. सह-सचिव पद पर निर्दलीय अमन कुनियाल ने जीत दर्ज की है. वहीं कोषाध्यक्ष पद पर जय हो छात्र संगठन के ही रामरूप गुर्जर निर्विरोध निर्वाचित हुए.

10 सितंबर शुक्रवार सुबह आठ बजे छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ था. मतदान प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक जारी रही. इसके बाद सात टेबलों पर दो राउंड की मतगणना शुरू हुई जो शाम 8 बजे संपन्न हुई.

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती ने बताया कि,

छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर हिमांशु भंडारी को 3301 मत मिले, जबकि भुवन चमोली को 1796 मत प्राप्त हुए. हिमांशु भंडारी ने 1505 मतों के अंतर से जीत हासिल की. उपाध्यक्ष पद पुलकित अग्रवाल को 2991 मत प्राप्त हुए. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्व प्रीति वर्मा को 945 मतों से पराजित किया.

प्रो. सती ने बताया कि,

कोषाध्यक्ष पद पर रामरूप गुर्जर एवं कार्यकारिणी सदस्य पद पर ऋतु राज, अंकुर यादव, नवनीत कुमार और अभिराज नेगी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. सचिव पद पर मयंक बहुगुणा को 2708 मत प्राप्त हुए. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आर्यन छात्रसंगठन के पंकज को 333 मतों से पराजित किया.

उधर, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यूआर) पद पर युवराज सिंह को 2979 मत प्राप्त हुए जबकि उनके विपक्षी अंशुमान कुमार श्रीवास्तव को 1826 मत प्राप्त हुए. छात्रा प्रतिनिधि में जय हो की सुनिधि सिंह को 2105 वोट मिले. उन्होंने विद्यार्थी परिषद से प्रत्याशी गौतमी भट्ट को 91 वोट से पराजित किया.

केंद्रीय गढ़वाल विवि में इस बार 6 पदों पर ही चुनाव संपन्न हुआ. कुल 8776 मतदाताओं में से 5208 मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया.

वहीं, विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में NSUI का दबदबा रहा. पौड़ी परिसर में अध्यक्ष पद पर NSUI से आयुष थपलियाल जीते. सचिव पद पर भी NSUI के ऋषभ कुमार ने बाजी मारी. वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर NSUI की अनीशा को जीत मिली.

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