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HNB बिड़ला परिसर छात्रसंघ: अध्यक्ष पद पर हिमांशु भंडारी जीते, पुलकित बने उपाध्यक्ष, मयंक बहुगुणा को सचिव पद

श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल): हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के सबसे बड़े बिड़ला परिसर श्रीनगर में छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं. छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर जय हो छात्र संगठन के प्रत्याशी हिमांशु भंडारी ने जीत हासिल की है. उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भुवन चमोली को 1505 मतों से पराजित किया. मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती ने चुनाव परिणाम घोषित किए.

परिणामों में आगे उपाध्यक्ष पद पर छात्रम् के पुलकित अग्रवाल ने बाजी मारी है. सचिव पद पर एसएसयूसीआई छात्र संगठन के मयंक बहुगुणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 333 वोटों से पराजित किया. सह-सचिव पद पर निर्दलीय अमन कुनियाल ने जीत दर्ज की है. वहीं कोषाध्यक्ष पद पर जय हो छात्र संगठन के ही रामरूप गुर्जर निर्विरोध निर्वाचित हुए.

10 सितंबर शुक्रवार सुबह आठ बजे छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ था. मतदान प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक जारी रही. इसके बाद सात टेबलों पर दो राउंड की मतगणना शुरू हुई जो शाम 8 बजे संपन्न हुई.

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती ने बताया कि,