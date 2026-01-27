ETV Bharat / state

14 साल से संविदा पर काम कर रहे फार्मासिस्टों को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिये वजह

अदालत ने याचिका को 'रेजुडिकाटा' (एक ही विषय पर दोबारा मुकदमा न चलाने का सिद्धांत) के आधार पर वर्जित माना.

NAINITAL HIGH COURT NEWS
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 27, 2026 at 7:42 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा बेस अस्पताल श्रीनगर में 14 वर्षों से संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों द्वारा दायर नई याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति आलोक महरा की अवकाश कालीन एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जब कोर्ट पहले ही इस मामले में दिशा-निर्देश जारी कर चुका है. उस पर निर्णय की समय-सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है, तो समान प्रार्थनाओं के साथ दोबारा याचिका दायर करना न्यायसंगत नहीं है.

इससे पहले, याचियों ने वर्ष 2024 में विज्ञापन 19 अक्टूबर 2024 को जारी विज्ञप्ति को चुनौती दी थी. जिसमें 73 फार्मासिस्टों के पदों पर भर्ती निकाली गई थी. तब हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 को आदेश दिया था कि सरकार 6 महीने के भीतर याचियों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करे. साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक याचियों की सेवा में कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा.

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि उत्तराखंड सरकार ने 5 दिसंबर 2025 को नियमितीकरण नियमावली में संशोधन किया है. नए नियमों के अनुसार, 4 दिसंबर 2018 तक 10 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र होंगे. याचिकर्ता उपेंद्र बंगवाल व अन्य का तर्क था कि वे 2011 से कार्यरत हैं, इसलिए उनका अधिकार सुरक्षित है. हालांकि, सरकार की ओर से बताया गया कि उनके प्रत्यावेदन अभी विचाराधीन हैं और कोर्ट द्वारा दी गई 6 महीने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है.

राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि 19 अक्टूबर 2024 के विज्ञापन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 17 जनवरी 2026 को घोषित किया जा चुका है. कोर्ट ने पाया कि चूंकि याचियों को पहले ही 6 महीने की सुरक्षा मिली हुई है. विभाग अभी उनके दावों की समीक्षा कर रहा है. इसलिए वर्तमान में नई याचिका दायर करने का कोई ठोस कारण मौजूद नहीं है.

अदालत ने याचिका को 'रेजुडिकाटा' (एक ही विषय पर दोबारा मुकदमा न चलाने का सिद्धांत) के आधार पर वर्जित माना. न्यायमूर्ति महरा ने कहा कि पिछली याचिका में मांगी गई राहत और वर्तमान याचिका की मांगें लगभग समान हैं. मामले में कोई नया आधार न होने और पिछली चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने की बात दोहराते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को आधारहीन मानकर खारिज कर दिया.

