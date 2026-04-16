ETV Bharat / state

आसमान से कानपुर पुलिस की 'पैनी नज़र'! ड्रोन ने ऐसे पकड़वाया शातिर महिलाओं का गैंग

आसमान से कानपुर पुलिस की 'पैनी नज़र'! ड्रोन ने पकड़वाया महिलाओं का गांजा गैंग ( Photo Credit; ETV Bharat )

By 2 Min Read