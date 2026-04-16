आसमान से कानपुर पुलिस की 'पैनी नज़र'! ड्रोन ने ऐसे पकड़वाया शातिर महिलाओं का गैंग
कानपुर पुलिस का ऑपरेशन व्हाइट पाउडर, ड्रोन से हुई निगरानी, गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7 महिलाएं समेत 8 गिरफ्तार.
कानपुर: कानपुर के सचेंडी थाना इलाके में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और हाईटेक कार्रवाई 'ऑपरेशन व्हाइट पाउडर' के तहत की है. इस संयुक्त ऑपरेशन का नेतृत्व एडीसीपी क्राइम सुमित एस रामटेके और आईपीएस सुमेध एम जाधव ने किया है. इसमें ड्रोन का सहारा लेकर अपराधियों को उनके छिपने के स्थानों से बाहर निकाला गया. इस पूरी रेड के दौरान नशे के इस अवैध कारोबार को ट्रैक करने के लिए पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद ली गई, जिससे संकरी गलियों में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई.
इस कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच, सचेंडी थाना, पनकी थाना और रिजर्व पुलिस बल के 70 से ज्यादा जवानों ने पूरे इलाके की रणनीतिक घेराबंदी की थी. जैसे ही ड्रोन ने संदिग्ध लोकेशन मार्क की, जवानों ने एकसाथ धावा बोल दिया, जिससे तस्करों को मौके से भागने का समय नहीं मिल सका. पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान मौके से 7 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में गांजे की पुड़िया बनाकर बेचने के अवैध काम में संलिप्त थे.
तलाशी के दौरान पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा अवैध गांजा और 92 हजार रुपए की नकदी बरामद की है. पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि यहां रोजाना 4 से 5 लाख रुपए के गांजे की बिक्री की जा रही थी. एडीसीपी क्राइम सुमित एस रामटेके ने बताया कि लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर इस ड्रोन का सहारा लिया गया, ताकि सटीक लोकेशन मिल सके.
कानपुर पुलिस की इस कार्रवाई से मादक पदार्थ माफिया के बीच हड़कंप मचा हुआ है. एडीसीपी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध इस ऑपरेशन को निरंतर जारी रखा जाएगा. फिलहाल पुलिस इस गिरोह के मुख्य सरगना और उनकी पूरी सप्लाई चेन की कड़ियों को जोड़ने के लिए अपनी जांच कर रही है, ताकि इस अवैध व्यापार को पूरी तरह खत्म किया जा सके.
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