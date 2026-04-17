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इलाज की इन नई नई तकनीकों ने हीमोफीलिया को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से मैनेजिंग डिजीज में बदला

विश्व हिमोफीलिया दिवस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: हर साल 17 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व हिमोफीलिया दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्त स्राव संबंधी बीमारियों पर जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराना है. वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा शुरू किए गए इस दिवस की शुरुआत 1989 में हुई थी और यह संस्था के संस्थापक फ्रेंक श्वाबेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है. हीमोफीलिया को लेकर ईटीवी भारत ने सीनियर डॉक्टर एवं रक्त विकार संबंधी बीमारियों के जानकार डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना से बातचीत की. डॉ राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि हीमोफीलिया एक रक्त विकार है, जो ब्लड में फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है. यह आनुवांशिक बीमारी है, जो अधिकतर पुरुषों में ही होती है. साथ ही महिलाएं इसकी करियर होती हैं. इस साल के लिए हीमोफीलिया दिवस की थीम डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर रखी गई है, जो इस बात पर जोर देती है कि सही समय पर पहचान ही इलाज की पहली और अहम कड़ी है. विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में बड़ी संख्या में हीमोफीलिया के मरीज अभी बिना डायग्नोसिस और इलाज के रह जाते हैं. अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया: डॉ राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है. इसमें खून का थक्का बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे मामूली चोट पर भी लंबे समय तक खून बहता रहता है. पहले इसके इलाज में मुख्य रूप से क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 की रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती थी, जिसमें मरीज को नियमित इंजेक्शन लेने पड़ते थे. हालांकि, हाल के बरसों में इलाज के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. सबसे बड़ी उपलब्धि जीन थेरेपी है, जिसमें एक बार के उपचार से शरीर में हाथ से क्लोजिंग फैक्टर बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है. डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि इस थैरेपी ने कई मरीजों में रक्त स्त्राव की घटनाओं को काफी कम कर दिया है. इसके अलावा नॉन फैक्टर थेरेपी भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. हाल ही में विकसित दवाएं जैसे कि नई सबक्यूटनेस (त्वचा के नीचे दिए जाने वाली दवाएं) लंबे समय तक असर करती हैं और मरीजों को बार-बार इंजेक्शन लेने की जरूरत कम होती जाती है. डॉक्टर का मानना है की नई तकनीक के आने से हीमोफीलिया गंभीर कठिन बीमारी से धीरे धीरे नियंत्रित होने वाली स्थिति में बदल रही है. फिर भी जागरूकता समय पर जांच और इलाज तक पहुंच सुनिश्चित करना आज भी बड़ी चुनौती है.