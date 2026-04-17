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इलाज की इन नई नई तकनीकों ने हीमोफीलिया को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से मैनेजिंग डिजीज में बदला

हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है. इसमें खून का थक्का बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे मामूली चोट पर लंबे समय तक खून बहता है.

विश्व हिमोफीलिया दिवस
विश्व हिमोफीलिया दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 6:52 AM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: हर साल 17 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व हिमोफीलिया दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्त स्राव संबंधी बीमारियों पर जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराना है. वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा शुरू किए गए इस दिवस की शुरुआत 1989 में हुई थी और यह संस्था के संस्थापक फ्रेंक श्वाबेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है.

हीमोफीलिया को लेकर ईटीवी भारत ने सीनियर डॉक्टर एवं रक्त विकार संबंधी बीमारियों के जानकार डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना से बातचीत की. डॉ राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि हीमोफीलिया एक रक्त विकार है, जो ब्लड में फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है. यह आनुवांशिक बीमारी है, जो अधिकतर पुरुषों में ही होती है. साथ ही महिलाएं इसकी करियर होती हैं. इस साल के लिए हीमोफीलिया दिवस की थीम डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर रखी गई है, जो इस बात पर जोर देती है कि सही समय पर पहचान ही इलाज की पहली और अहम कड़ी है. विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में बड़ी संख्या में हीमोफीलिया के मरीज अभी बिना डायग्नोसिस और इलाज के रह जाते हैं.

अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया: डॉ राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है. इसमें खून का थक्का बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे मामूली चोट पर भी लंबे समय तक खून बहता रहता है. पहले इसके इलाज में मुख्य रूप से क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 की रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती थी, जिसमें मरीज को नियमित इंजेक्शन लेने पड़ते थे. हालांकि, हाल के बरसों में इलाज के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. सबसे बड़ी उपलब्धि जीन थेरेपी है, जिसमें एक बार के उपचार से शरीर में हाथ से क्लोजिंग फैक्टर बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है.

डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस थैरेपी ने कई मरीजों में रक्त स्त्राव की घटनाओं को काफी कम कर दिया है. इसके अलावा नॉन फैक्टर थेरेपी भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. हाल ही में विकसित दवाएं जैसे कि नई सबक्यूटनेस (त्वचा के नीचे दिए जाने वाली दवाएं) लंबे समय तक असर करती हैं और मरीजों को बार-बार इंजेक्शन लेने की जरूरत कम होती जाती है. डॉक्टर का मानना है की नई तकनीक के आने से हीमोफीलिया गंभीर कठिन बीमारी से धीरे धीरे नियंत्रित होने वाली स्थिति में बदल रही है. फिर भी जागरूकता समय पर जांच और इलाज तक पहुंच सुनिश्चित करना आज भी बड़ी चुनौती है.

हीमोफीलिया के इलाज की ये हैं नई तकनीकें: हीमोफीलिया के इलाज में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है. पहले जहां इलाज केवल क्लोटींग फैक्टर के नियमित इंजेक्शन तक सीमित था वहीं अब कई नई और एडवांस तकनीकें उपलब्ध हैं, जो मरीजो के जीवन को आसान बना रही हैं.

जीन थेरेपी: डॉक्टर ने बताया कि हिमोफिलीया के इलाज में यह सबसे बड़ी क्रांतिकारी तकनीक मानी जा रही है. इसमें मरीज के शरीर में एक खास जीन डाला जाता है, जो खुद से फैक्टर 8 या 9 बनाना शुरू कर देता है. कई मामलों में एक बार की थेरेपी से लंबे समय तक ब्लीडिंग की समस्या काफी कम हो जाती है. हालांकि यह अभी महंगी है और हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है.

नॉन फैक्टर थेरेपी: इस तकनीक में डॉक्टर के अनुसार पारंपरिक क्लोटिंग फैक्टर देने के बजाय ऐसी दवाई दी जाती हैं, जो शरीर को ब्लड क्लोटिंग फैक्टर देने की बजाय ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो शरीर की ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया को संतुलित करती हैं. उदाहरण के तौर पर एमीसिजुमैब एक इंजेक्शन है, जो हफ्ते महीने में एक बार दिया जाता है. इससे बार बार इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है. यह खास तौर से उन मरीजों के लिए उपयोगी है, जिनमें फैक्टर थेरेपी काम नहीं करती.

एक्सटेंडेड हॉफ लाइट फैक्टर थेरेपी: डॉक्टर ने बताया कि नई पीढ़ी के लिए क्लोटिंग फैक्टर ऐसे बनाए गए हैं जो शरीर में ज्यादा समय तक सक्रिय रहते हैं. इससे मरीजों को पहले की तुलना में कम बार इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और जीवन थोड़ा आसान हो जाता है. डॉ राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि पहले अधिकतर दवाई नस के जरिए दी जाती थी, जो कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया थी. अब कई दवाएं त्वचा के नीचे (सबक्यूटेनियस) दी जा सकती हैं, जिससे घर पर ही इलाज संभव हो गया है.

आरएनए इंटरफेस थेरेपी यह एक नई तकनीक है, जिसमें शरीर के उन प्रोटीन को नियंत्रित किया जाता है, जो खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. इस थेरेपी में फिटूसीरन दवा के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो दवा ब्लीडिंग के जोखिम को काफी हद तक कम करने में मदद करती है. डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि नई तकनीक ने हीमोफीलिया को लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से मेनेजेबल डिजीज की कंडीशन में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. हालांकी, इन नई तकनीकों से उपचारों की उपलब्धता और लागत अभी भी एक चुनौती बनी हुई है. खासकर भारत जैसे देशों में जहां की अधिकतर आबादी महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं है.

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