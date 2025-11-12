हीमोफीलिया मरीजों के परिजनों ने रोका स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का काफिला, जानें वजह
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की गाड़ी को हीमोफीलिया मरीजों के परिजनों ने रुकवा दी. खबर में जानें पूरा मामला.
रांची: राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में हीमोफीलिया ग्रस्त बच्चों को फैक्टर-8 चढ़वाने आये परिजनों को आज अपने नौनिहालों के जीवन के खातिर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की गाड़ी तक रुकवानी पड़ गई. दरअसल, आज रिम्स के चिकित्सकों ने हीमोफीलिया ग्रसित मरीजों को फैक्टर-8 चढ़ाने का पर्चा ही नहीं बनाया, परिजनों के अनुसार कल की एक घटना के विरोध में चिकित्सकों ने ऐसा किया था.
इसके बाद हिमोफिलिक मरीजों के सभी परिजन रिम्स प्रशासनिक भवन पहुंच गए और जैसे ही रिम्स जीबी की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री का काफिला आगे बढ़ा, हीमोफीलिया ग्रसित बच्चों के परिजनों ने मंत्री के काफिले को रुकवा कर अपनी पीड़ा सुनाई.
मंत्री ने रिम्स निदेशक को दिए निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने तत्काल रिम्स निदेशक को निर्देश दे दिया है कि वह हीमोफीलिया मरीजों की समस्याओं का समाधान कराएं. मरीजों के परिजनों ने कहा कि मरीज को अस्पताल में दवाई (फैक्टर-8) नहीं मिल रही. इसी वजह से उन्होंने मंत्री की गाड़ी रोक उनसे अपनी व्यथा बताई है.
परिजनों ने साझा की परेशानी
मरीजों के परिजनों ने कहा कि हमारे बच्चों को दवा नहीं मिल रही है. डॉक्टर दवा नहीं लिख रहे हैं. इस वजह से हमने आज स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी रोक दी. वहीं एक मरीज के परिजन ने कहा कि उनके पति को भी हीमोफीलिया थी. दवा नहीं मिली और उनकी मौत हो गई. अब मेरे बच्चे को बीमारी है और उसे भी रिम्स में दवा नहीं दी जा रही है. उसे डर लग रहा है.
क्यों डॉक्टरों ने नहीं लिखी एडवाइस
दरअसल, मंगलवार को धनबाद से आये कुछ हिमोफिलिक मरीजों के परिजनों ने रिम्स के हीमोफीलिया सोसाइटी और कुछ डॉक्टरों पर फैक्टर के लिए पैसे वसूलने के आरोप लगाते हुए हो-हंगामा किया था. उसी घटना से नाराज चिकित्सकों ने आज हीमोफीलिया मरीजों के पर्चे पर फैक्टर-8 को लेकर कोई एडवाइस नहीं लिखी. इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई और परिजनों को अपनी गुहार के लिए स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी तक रुकवानी पड़ गई.
