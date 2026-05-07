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देवघर के सर्किट हाउस में प्राक्कलन समिति की बैठक, बंगाल चुनाव में हार को लेकर समिति के अध्यक्ष ने कही ये बात

देवघर: प्राक्कलन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के वरिष्ठ विधायक सह पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू देवघर पहुंचे. समिति की बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में झारखंड भले ही इकलौते राज्य के रूप में इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन आने वाले समय में यही से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति तय की जाएगी और पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत होगी.

पश्चिम बंगाल में हार का कारण एसआईआर हैः हेमलाल मुर्मू

वहीं बंगाल चुनाव में इंडिया गठबंधन की बिहार को लेकर पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बंगाल चुनाव में हार का मुख्य कारण एसआईआर रहा है. पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोटरों के वोट कटे थे, जिसने पूरे राज्य पर प्रभाव डाला. उन्होंने बताया कि जिस विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट से हार हुई है, वहां पर मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ एसआईआर ही है.

हेमलाल मुर्मू से बातचीत करते संवाददाता हितेश (Etv Bharat)

अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगीः वरिष्ठ विधायक

प्राक्कलन समिति की बैठक को लेकर उन्होंने बताया कि बैठक में कई चर्चाएं होंगी और जहां भी वित्तीय अनियमितता पाई जाएंगी, वैसे अधिकारियों पर विशेष कार्रवाई भी की जाएगी.