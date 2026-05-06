पश्चिम बंगाल चुनाव में हेमलाल मुर्मू और मिथिलेश ठाकुर ने लगाया सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप, असम में झामुमो के प्रदर्शन को बताया संतोषजनक
झामुमो नेता हेमलाल मुर्मू और मिथिलेश ठाकुर ने बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं.
Published : May 6, 2026 at 1:53 PM IST
धनबाद/गढ़वा: लिट्टीपाड़ा से झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू और गढ़वा के पूर्व विधायक मिथिलेश ठाकुर ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं.
धनबाद में सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान हेमलाल मुर्मू ने आरोप लगाया कि यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में रही. उन्होंने कहा कि भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती कर माहौल को प्रभावित किया गया और इसी दबाव में भाजपा को जीत मिली. उनके मुताबिक, सामान्य परिस्थितियों में भाजपा की जीत संभव नहीं थी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह नहीं चलती.
असम चुनाव पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वहां झामुमो सीमित सीटों पर प्रयोग के तौर पर उतरी थी, बावजूद इसके पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा. वहीं ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्हें पद छोड़ना ही होगा. वहीं झारखंड को लेकर उन्होंने कहा कि हमलोग भी राज्य में भगवाकरण को कैसे रोके, इसका इंतजाम करेंगे.
मिथिलेश ठाकुर ने लगाया सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप
वहीं गढ़वा में मिथिलेश सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता के जनमत का हम सम्मान करते हैं और नई सरकार को हम बधाई देते हैं. लेकिन जिस तरह एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजती है, ठीक उसी प्रकार बंगाल के चुनाव मे हुआ. यहां ऐसा माहौल बनाया गया कि यहां चुनाव नहीं बल्कि युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी.
पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर भाजपा ने यह चुनाव जीता है. या कहे कि यहां जनता में भय पैदा कर जनमत को लुटा गया. बंगाल इनका जीतना लक्ष्य था, हमें लगता है अगला नंबर तमिलनाडु या केरलम का हो सकता है.
वहीं उन्होंने असम के चुनाव पर कहा कि हमने पहली बार यहां चुनाव लड़ा. पूरे असम में हमारी पार्टी को डेढ़ फीसदी वोट मिले हैं. दो तीन सीटें ऐसी थी जहां हम दो नंबर पर रहे, जबकि चार सीटों पर हम तीन नंबर पर रहे. आगे हम और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी अन्य राज्यों मे भी विस्तार करेगी.
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