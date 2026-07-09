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ओवरटेकिंग के विवाद में तीर्थयात्रियों ने स्थानीय युवकों को पीटा, तीन लोग हिरासत में, तीन फरार

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में बुधवार सायंकाल ओवरटेकिंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए छह सिख यात्रियों ने दो स्थानीय युवकों के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव एवं आक्रोश का माहौल बन गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपित यात्रियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीन अन्य मौके से फरार हो गए. मामले की जांच जारी है.

ओवरटेक के विवाद में तीर्थयात्रियों ने स्थानीय युवकों को पीटा: प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार सायंकाल बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सुमेरपुर क्षेत्र में रेलवे निर्माण कार्य में कार्यरत दो स्थानीय युवक ड्यूटी समाप्त कर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए पंजाब के यात्रियों से उनकी ओवरटेकिंग को लेकर कहासुनी हो गई. आरोप है कि देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और छह यात्रियों ने दोनों स्थानीय युवकों पर हमला कर दिया. बताया गया कि हमलावरों ने हाथों में पहने लोहे के कड़ों से उनके चेहरे पर वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

दो स्थानीय युवक घायल हुए: घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित वहां से भागने लगे. घायल युवकों ने उनका पीछा किया और जानकारी मिलने पर तिलनी स्थित एक होटल में उन्हें घेर लिया. इस बीच स्थानीय लोगों को भी घटना की सूचना दे दी गई. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक तीन आरोपित फरार हो चुके थे, जबकि तीन को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस सभी को कोतवाली लेकर पहुंची, जहां घायलों एवं हिरासत में लिए गए यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया.

यात्रियों के हमलों पर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता: घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है. स्थानीय निवासी गौरव चौधरी, रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील रावत तथा ग्रामीण वीरेंद्र रावत ने कहा कि-