हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी कुलसचिव नियुक्ति विवाद, कोर्ट के आदेश के बाद भी जॉइनिंग नहीं हुई, चेंबर में ताला
अटैचमेंट आदेश निरस्त होने के बाद कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप जॉइनिंग देने विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन चेंबर में ताला लगा मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 8:56 PM IST
दुर्ग: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. हाईकोर्ट से शासन का अटैचमेंट आदेश निरस्त होने के बाद 9 अक्टूबर को कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप जॉइनिंग देने विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन उनके चेंबर में ताला लगा मिला. आदेश की कॉपी सौंपने के बाद भी उन्हें पदभार ग्रहण करने का मौका नहीं मिला. अब उनके अधिवक्ता शशिकांत चौहान ने सोमवार को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है.
हाईकोर्ट ने निरस्त किया था शासन का आदेश
उच्च शिक्षा विभाग ने 29 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर भूपेंद्र कुलदीप को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर में अटैच कर दिया था. उनकी जगह दुर्ग साइंस कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ. अनिल कुमार पांडेय को प्रभारी कुलसचिव बनाया गया था. कुलदीप ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विभु दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने शासन का आदेश निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि नियमों के तहत कुलसचिव का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय के अधिकारी को उच्च शिक्षा संचालनालय जैसे सरकारी विभाग में अटैच करने का स्पष्ट वैधानिक प्रावधान शासन पेश नहीं कर सका.
विभागीय जांच की दलील भी खारिज
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन और कुलदीप के खिलाफ लंबित विभागीय जांच का हवाला दिया था. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण का अधिकार होने के बावजूद शासन को लागू नियमों के दायरे में ही कार्रवाई करनी होगी. विभागीय जांच लंबित होना नियमों से बाहर जाकर आदेश जारी करने का आधार नहीं हो सकता. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए शासन को कानून के अनुसार नया आदेश जारी करने की छूट दी.
सोमवार को अवमानना याचिका की तैयारी
हाईकोर्ट का आदेश आने के अगले दिन कुलदीप जॉइनिंग के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन उनका कार्यालय बंद मिला. कुलपति प्रो. संजय तिवारी की अनुपस्थिति और प्रभारी कुलसचिव डॉ. अनिल पांडेय के छुट्टी पर होने की बात सामने आई. कुलदीप के अधिवक्ता शशिकांत चौहान के मुताबिक, कोर्ट का आदेश निरस्त होने के बाद भी पदभार ग्रहण करने से रोकना अदालत के आदेश की अवहेलना का मामला हो सकता है. उन्होंने सोमवार को अवमानना याचिका दायर करने की बात कही है. वहीं, चेंबर में ताला लगाए जाने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है.