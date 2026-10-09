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हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी कुलसचिव नियुक्ति विवाद, कोर्ट के आदेश के बाद भी जॉइनिंग नहीं हुई, चेंबर में ताला

हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी कुलसचिव नियुक्ति विवाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. हाईकोर्ट से शासन का अटैचमेंट आदेश निरस्त होने के बाद 9 अक्टूबर को कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप जॉइनिंग देने विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन उनके चेंबर में ताला लगा मिला. आदेश की कॉपी सौंपने के बाद भी उन्हें पदभार ग्रहण करने का मौका नहीं मिला. अब उनके अधिवक्ता शशिकांत चौहान ने सोमवार को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है.

हाईकोर्ट ने निरस्त किया था शासन का आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 29 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर भूपेंद्र कुलदीप को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर में अटैच कर दिया था. उनकी जगह दुर्ग साइंस कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ. अनिल कुमार पांडेय को प्रभारी कुलसचिव बनाया गया था. कुलदीप ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.