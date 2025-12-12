ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, कहा- हवाई जहाज में सफर करने वालों को हवाई चप्पल में घूमने को मजबूर करने वाले हैं ये लोग

शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा सरकार खास मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है.

JHARKHAND ASSEMBLY WINTER SESSION
सदन में बोलते सीएम हेमंत सोरेन (सौ. जेवीएसटीवी)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 1:18 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
रांचीः शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर हमला बोला. उन्होने देश की खराब अर्थव्यवस्था का हवाला देकर उन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है मगर सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

हेमंत सोरेन ने इंडिगो की घटना पर बात करते हुए कहा कि इस घटना से लाखों लोग प्रभावित हुए. उन्होंने कहा कि जब-जब ऐसी घटनाएं होती हैं, यह लोगों को भटका कर दूसरी ओर ले जाते हैं और भ्रमित कर देते हैं.

सदन में बोलते सीएम हेमंत सोरेन (सौ. जेवीएसटीवी)

केंद्र द्वारा किए गए वादों का क्या हुआः हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से देश की स्थिति बदहाल है. हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात हुई थी. वह वादा क्या हुआ, जो हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं उनको हवाई चप्पल पहनने को विवश किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकसभा का सत्र चल रहा है मगर बहस राष्ट्रगान-वंदे मातरम पर चल रही है. उन्होंने कहा कि इस बहस से अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला? उन्होंने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वह लोग हैं जो गरीब और बच्चों के मुंह से भी निवाला छीन लेते हैं.

हम विकास की राह पर अग्रसरः हेमंत सोरेन

झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष को कोई भी सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट की जरुरत क्यों है, इसको सभी जानते हैं. फिर भी विपक्ष के लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं. अभी तो सरकार का एक साल पूरा हुआ है. इस दौरान विकास की राह पर तेजी से चलने का प्रयास हो रहा है.

Last Updated : December 12, 2025 at 1:34 PM IST

संपादक की पसंद

