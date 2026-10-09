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मातृ-वियोग के बीच भी कर्तव्यपथ पर हेमंत सोरेन, खुद संभाल रहे जरूरी कामकाज

फाइलों पर साइन करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन दिनों मातृ-वियोग से गुजर रहे हैं. उनकी मां रूपी सोरेन के निधन से परिवार शोक में है. लेकिन इस व्यक्तिगत दुख के बीच भी मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्वों और जनसेवा से जुड़े कामकाज का निर्वहन कर रहे हैं. सामने आई तस्वीरों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी फाइलों को देखते और उन पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें एक बेटे के निजी दुख और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के बीच के भावनात्मक पहलू को सामने लाती हैं.

कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की हो रही चर्चा