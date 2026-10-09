मातृ-वियोग के बीच भी कर्तव्यपथ पर हेमंत सोरेन, खुद संभाल रहे जरूरी कामकाज
मां के दुख के बीच भी, हेमंत सोरेन कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं और अपने पैतृक गांव नेमरा से सरकारी-फाइलों का निपटारा कर रहे हैं.
Published : October 9, 2026 at 8:47 PM IST
रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन दिनों मातृ-वियोग से गुजर रहे हैं. उनकी मां रूपी सोरेन के निधन से परिवार शोक में है. लेकिन इस व्यक्तिगत दुख के बीच भी मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्वों और जनसेवा से जुड़े कामकाज का निर्वहन कर रहे हैं. सामने आई तस्वीरों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी फाइलों को देखते और उन पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें एक बेटे के निजी दुख और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के बीच के भावनात्मक पहलू को सामने लाती हैं.
कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की हो रही चर्चा
मां रूपी सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री परिवार के साथ शोक की घड़ी में हैं. वह नेमरा में मातृ-वियोग की पीड़ा के बीच सरकारी फाइलों का निष्पादन कर रहे हैं. इस कठिन समय में जहां एक ओर परिवार मां को खोने के गम से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज से जुड़े जरूरी दस्तावेजों का निष्पादन करते दिखाई दे रहे हैं.
जनता की समस्याओं का समाधान भी जरूरी
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बैठकर फाइलें पढ़ रहे हैं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. उनके सामने सरकारी कागजात का ढेर है. मातृ-वियोग की इस घड़ी में भी कामकाज जारी रखने की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. मुख्यमंत्री का यह रूप बताता है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन कई बार निजी भावनाओं के बीच भी करना पड़ता है.
ये तस्वीरें एक भावुक संदेश देती हैं
मां को खोने का दर्द अपनी जगह है, लेकिन राज्य के मुखिया के तौर पर जनता और शासन से जुड़े दायित्व भी उनके सामने हैं. मातृ-वियोग की पीड़ा के बीच कामकाज करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये तस्वीरें भावनात्मक संदेश देती हैं- निजी जीवन में गहरा दुख हो, तब भी जनसेवा के दायित्व अपनी जगह कायम रहते हैं.
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