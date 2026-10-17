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मां के दशकर्म पर भावुक हुए हेमंत सोरेन, ब्रह्मभोज पर नेमरा में उमड़ेगा जनसैलाब, 2 हजार से अधिक जवान तैनात, जारी किया गया रूट मैप

पारंपरिक रस्म निभाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

रामगढ़: मां का साया सिर से उठ जाना जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाओं में से एक है. पद, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से परे मां के साथ जुड़ा रिश्ता ऐसा होता है, जिसकी कमी जीवनभर महसूस होती है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन दिनों मातृ-वियोग के इसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं.

अपनी दिवंगत माता स्वर्गीय रूपी सोरेन की स्मृतियों के बीच मुख्यमंत्री ने शनिवार को रामगढ़ जिले के पैतृक गांव नेमरा स्थित आवास पर परिजनों के साथ दशकर्म के अवसर पर पारंपरिक रीति-रिवाजों और विधि-विधान के अनुरूप धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए. इस दौरान उन्होंने श्रद्धापूर्वक भोजन परोसने की पारंपरिक रस्म निभाई और अपनी मां को भावपूर्ण स्मरण करते हुए नमन किया.