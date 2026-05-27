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हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने जताई राज्यसभा जाने की मंशा, क्या हेमंत सोरेन पूरी करेंगे इच्छा?

रांची: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए जून महीने में चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी है. विधायकों की संख्या में कमजोर होने के बावजूद भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा करके यह संकेत दे दिए हैं कि राज्यसभा का चुनाव झारखंड में रोचक होने वाला है. राजनीतिक चालों के बीच अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चाल क्या होगी? क्या झामुमो अपने परिवार से ही किसी एक सदस्य को राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगा?

ईटीवी भारत ने अंजनी सोरेन से कई मुद्दों पर बात की जिसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया.

सवाल: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होने वाला है. आपने मुख्यमंत्री और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन से अपनी उम्मीदवारी की इच्छा जताई है. क्या आप राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं?

अंजनी सोरेन: हां, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मैं राज्यसभा जाना चाहती हूं. मैंने अपनी यह इच्छा भाई हेमंत सोरेन से जता दी है. बाबा (शिबू सोरेन) के रहते भी मैंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी. अब फैसला भाई को करना है. जो भी फैसला वे लेंगे, उसे मैं पार्टी की सच्ची सिपाही की तरह स्वीकार करूंगी.

सवाल: आप पिछले 10 साल से ओडिशा, खासकर मयूरभंज में झामुमो के लिए लगातार काम कर रही हैं. राज्यसभा जाने से संगठन को कितना फायदा होगा?

अंजनी सोरेन: अगर मैं राज्यसभा जाती हूं तो ओडिशा में झामुमो के संगठन को और मजबूती मिलेगी, खासकर मयूरभंज और आसपास के क्षेत्रों में. मैं वहां पार्टी का झंडा बुलंद रख रही हूं. राज्यसभा की सदस्यता मिलने से काम और प्रभावी ढंग से कर पाऊंगी.

सवाल: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की इकलौती बेटी होने के नाते आप खुद को परिवार की सदस्य मानती हैं. क्या सोरेन परिवार से किसी सदस्य को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है?

अंजनी सोरेन: मैं भी अपने भाइयों की तरह दिशोम गुरु की बेटी हूं और सोरेन परिवार की सदस्य हूं. बाबा के निधन के बाद लंबे समय से सोरेन परिवार का कोई सदस्य संसद में नहीं है. ऐसे में मैं सोरेन परिवार की तरफ से राज्यसभा जाकर मयूरभंज और झारखंड की आवाज बनना चाहती हूं.

सवाल: परिवार में सीता सोरेन, कल्पना सोरेन, लता सोरेन (बसंत सोरेन की पत्नी) जैसी अन्य महिलाएं भी सक्रिय हैं. आपमें सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है, ऐसा आप मानती हैं?

अंजनी सोरेन: (हल्के मुस्कुराते हुए) मैंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सच है कि इनमें सबसे ज्यादा समय और मेहनत मैंने ही पार्टी के लिए दिया है, खासकर ओडिशा में.