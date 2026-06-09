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बड़गाई जमीन केस में हेमंत सोरेन को झटका, पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रांची: झारखंड के चर्चित बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा कानूनी झटका लगा है. रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य हैं, इसलिए आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी.

लोअर कोर्ट के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 जून को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 8 जून को फैसला सुनाया गया. उन्होंने बताया कि चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गवाही का दौर शुरू होगा.

क्या है मामला

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज ईसीआईआर संख्या 06/2023 से जुड़ा है. ईडी का आरोप है कि बड़गाई मौजा स्थित लगभग 8.86 एकड़ भूमि से जुड़े कथित अनियमित लेनदेन और दस्तावेजी हेरफेर की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं.

अदालत ने क्या कहा?

विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जाता. इस स्तर पर केवल यह देखा जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है या नहीं. अदालत के अनुसार ईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं.

जांच में किन तथ्यों का उल्लेख?