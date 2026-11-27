सीएम हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि, कहा- व्यक्तिगत संबंध भी साथ चलते हैं
हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अर्जुन मुंडा की दिवंगत माता सायरा मुंडा को श्रद्धांजलि दी.
Published : November 27, 2026 at 7:20 PM IST
जमशेदपुरः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ हवाई मार्ग से जमशेदपुर के घोराबंधा पहुंचे. मुख्यमंत्री ने घोराबंधा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास का दौरा किया, जहां उन्होंने अर्जुन मुंडा की दिवंगत माता, सायरा मुंडा को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी
इस मौके पर, पूर्वी सिंहभूम के सभी JMM विधायकों ने भी अर्जुन मुंडा की मां की तस्वीर पर फूल-मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद, मुख्यमंत्री और विधायकों ने अर्जुन मुंडा के परिवार से मिलकर इस दुख की घड़ी मे उनका हौसला बढ़ाया.
राजनीति के साथ-साथ व्यक्तिगत संबंध भी साथ चलते हैंः हेमंत सोरेन
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीति के साथ-साथ सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध भी साथ चलते हैं, और इसी कारण वे माता सायरा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देने घोड़ाबांधा आए हैं. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की.
संसद के विशेष सत्र पर प्रतिक्रिया
विशेष सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज और चीजों को आगे बढ़ाने के अपने संवैधानिक तरीके होते हैं. विशेष सत्र आएगा, उस पर बहस भी होगी और बहस के बाद जो बातें सामने आएंगी, उस पर वे आगे बात करेंगे.
23 नवंबर को सायरा मुंडा का हुआ था निधन
याद रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा का 23 नवंबर को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं. टाटा मोटर्स अस्पताल मे उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान रात 1 बजकर 40 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली.
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