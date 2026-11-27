ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि, कहा- व्यक्तिगत संबंध भी साथ चलते हैं

श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

इस मौके पर, पूर्वी सिंहभूम के सभी JMM विधायकों ने भी अर्जुन मुंडा की मां की तस्वीर पर फूल-मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद, मुख्यमंत्री और विधायकों ने अर्जुन मुंडा के परिवार से मिलकर इस दुख की घड़ी मे उनका हौसला बढ़ाया.

राजनीति के साथ-साथ व्यक्तिगत संबंध भी साथ चलते हैंः हेमंत सोरेन

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीति के साथ-साथ सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध भी साथ चलते हैं, और इसी कारण वे माता सायरा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देने घोड़ाबांधा आए हैं. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की.

जानकारी देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)

​संसद के विशेष सत्र पर प्रतिक्रिया

विशेष सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज और चीजों को आगे बढ़ाने के अपने संवैधानिक तरीके होते हैं. विशेष सत्र आएगा, उस पर बहस भी होगी और बहस के बाद जो बातें सामने आएंगी, उस पर वे आगे बात करेंगे.