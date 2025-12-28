ETV Bharat / state

निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का हल्ला बोल, 5 से 7 जनवरी तक प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन

रांचीः झारखंड भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई.

इस बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू, सांसद दीपक प्रकाश, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, भानु प्रताप शाही, महामंत्री सह सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा, महामंत्री मनोज कुमार सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक अनंत ओझा, वरिष्ठ नेता शैलेन्द्र सिंह और अभय सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य के लंबित नगर निकाय चुनावों पर विस्तृत चर्चा की गई.

निकाय चुनाव कराए बिना सरकार चलाना चाहती है हेमंत सरकार

इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार की निकाय चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार चुनाव टालने के लिए लगातार बहाने बना रही है, जिससे जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है.

बैठक में शामिल बीजेपी नेता

उन्होंने कहा कि राज्य के 49 नगर निकायों जिनमें 22 नगर पंचायत, 18 नगर परिषद और 9 नगर निगम शामिल हैं में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी मांग की कि चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से कराए जाएं. उन्होंने कहा कि आज का भारत डिजिटल भारत है. जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ईवीएम से चुने जाते हैं तो निकाय चुनावों में इससे परहेज क्यों?. बाबूलाल मरांडी ने घोषणा की कि भाजपा 5, 6 और 7 जनवरी को सभी नगर निकाय क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी.