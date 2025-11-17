जनता के बीच फिर जाएगी हेमंत सरकार , पंचायत स्तर पर शुरू होगा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम
झारखंड में एक बार फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है. कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जनता से जुड़ेंगे.
Published : November 17, 2025 at 5:29 PM IST
रांची: राज्य में एक बार फिर आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है. हेमंत सरकार के द्वारा पूर्व में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में काफी सफलता मिलने के बाद एक बार फिर सरकार ने जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है.
मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किया है. उन्होंने पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
कार्यक्रम में इन योजना के आवेदन को दी जाएगी प्राथमिकता
आगामी 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में आम लोगों से जुड़े छोटी-मोटी समस्याओं के समाधान के साथ-साथ जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, लैंप्स पैक्स सदस्य अभियान, सार्वजनिक पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और अबुआ आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे. राज्य के हर जिलों में पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों का जायजा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जिलों का दौरा करने वाले हैं.
आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम पर सियासत
आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले इस पर राजनीति शुरू हो गई है. विपक्षी दल भाजपा ने पिछले आपके द्वार कार्यक्रम की तरह आम लोगों के आवेदनों को कूड़ेदान में डालने की बात कहते हुए इसकी आलोचना की है. पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जिस तरह से पिछले आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों के आवेदन लेकर उसका समाधान नहीं किया गया, उसी तरह से एक बार फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए सरकार द्वारा यह कोशिश की जा रही है, जिसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है. क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके.
इधर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विपक्ष के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कितना सफल रहा. यह जनता जानती है. कांग्रेस प्रवक्ता सतीश मुंजनी ने कहा कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक बातें करता है. यदि आवेदन को कूड़ेदान में डाला गया तो एक भी ऐसे आवेदन को सार्वजनिक करें, जिसे जनता ने सरकार को सौंपा था. बहरहाल, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हेमंत सरकार के सफल कार्यक्रमों में से रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को यह उम्मीद रहती है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा.
ये भी पढ़ें: झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम, सरकार की तैयारी पर बीजेपी ने उठाए सवाल
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्या बोल गए सीएम हेमंत, आरएसएस के लोगों की तुलना चूहे से की - Sarkar Aapke Dwar
23 सितंबर को खूंटी आएंगे सीएम हेमंत सोरेन, 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम में होंगे शामिल