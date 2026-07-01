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एहतेशाम वकारीब बने जमशेदपुर एसएसपी, मनोज स्वर्गियारी को सरायकेला की कमान

रांचीः झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में नए एसएसपी और सरायकेला में नए एसपी का पदस्थापन कर दिया है. तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी एहतेशाम वकारीब को जमशेदपुर एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई है. मनोज स्वर्गियारी को सरायकेला का एसपी बनाया गया है.



अधिसूचना जारी

राज्य सरकार ने जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी के पद को लेकर बुधवार शाम अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के तहत, साल 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी एहतेशाम वकारीब को जमशेदपुर की कमान सौंपी गई है. इससे पहले वकारीब सीआईडी में एसपी के पद पर तैनात थे. अब उन्हें अगले आदेश तक एसएसपी जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया गया हैं.

वहीं साल 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज स्वर्गियारी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. स्वर्गियारी वर्तमान में कमांडेंट जैप-3 के पद पर पदस्थापित थे. उन्हें स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक एसपी सरायकेला-खरसावां के पद पर नियुक्त किया गया है.



बता दें कि जमशेदपुर हिमांशु हत्याकांड के बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडेय और सरायकेला एसपी निधि द्विवेदी को हटा दिया गया था. दोनों को पुलिस मुख्यालय भेजने का आदेश दिया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी थी.

बता दें कि जमशेदपुर में बार के बाहर हुई चाकूबाजी में हिमांशु और प्रत्युष घायल हो गए थे. बाद में इलाज के दौरान हिमांशु की मौत हो गई. जबकि प्रत्युष का इलाज कोलकाता में चल रहा है.