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झारखंड में अवैध भवन होंगे वैध! हेमंत सरकार के निर्णय पर उठ रहे सवाल

झारखंड में अवैध रुप से बने भवन को वैध करने की दिशा में हेमंत सरकार ने पहल की है.

Hemant government initiative to legalize illegal buildings in Jharkhand
रांची शहर में बने भवन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 6:20 PM IST

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रांचीः राज्य में नक्शा के अभाव में लंबे समय से अवैध रुप से बने भवन को वैध करने के दिशा में हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर बने भवनों को वैध किया जा सकेगा.

झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हालांकि आवेदन के लिए जो निर्धारित समयसीमा 60 दिनों का रखा गया है वह पोर्टल अब तक खुला ही नहीं है.

इस नई नियमावली के तहत राज्य में बिना नक्शा पास कराए या नक्शे से हटकर बनाए गए भवनों को कुछ शर्तों के साथ वैध किया जा सकेगा. सरकारी आदेश के अनुसार आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में Building Plan Approval Management System (BPAMS) पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

इन स्थल पर बने भवन नहीं होंगे नियमित

सरकारी भूमि या सार्वजनिक उपक्रमों, आवास बोर्ड झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, नगरीय विकास प्राधिकार, स्थानीय निकाय, बंदोबस्ती, वक्फ बोर्ड आदि की संपत्ति पर अतिक्रमण शामिल है.

इसके अलावा टैंक बेड और जलग्रहण क्षेत्र, स्वीकृत योजना के अनुसार पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्र, जहां सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के प्रावधान के विचलन में हस्तांतरित भूमि पर निर्माण, स्थल/भवन के स्वामित्व के संबंध में कानूनी मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन स्थल शामिल हैं.

सरकार के फैसले पर उठ रहे सवाल

हेमंत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल खड़े होने लगे हैं. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि इसके तहत जो शर्त लगाई गई हैं उसमें 10 मीटर के स्थान पर कम से कम 15 मीटर उंची बिल्डिंग रखना चाहिए था. चैंबर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा के अनुसार हमलोगों ने 300 वर्ग मीटर की जगह 500 वर्ग मीटर की मांग की थी. इसके बावजूद यदि पहले चरण में ऐसे भवन रेगुलराइज हो जाते हैं तो झारखंड में करीब 7 लाख ऐसे भवन हैं जिनको फायदा मिलेगा और सरकार को भारी भरकम राजस्व की भी प्राप्ति होगी.

बीजेपी, कांग्रेस नेता और चैंबर अध्यक्ष के बयान (ETV Bharat)

वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इसे जनता को धोखा देने वाला प्रावधान बताया है. पार्टी नेता दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि बिल्डिंग रेगुलाइजेशन के लिए 2019 में भी पॉलिसी बनी थी जिसमें त्रुटि के कारण इसमें सुधार करने की मांग की जा रही थी. मगर सरकार ने इसे कॉपी पेस्ट कर फिर उसी तरह से लागू किया है जो प्रावधान किए गए हैं उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा. सरकार को चाहिए कि सभी अवैध भवन को रेगुलराइज किया जाए. 300 वर्ग मीटर भूखंड पर स्थित 10 मीटर से ऊपर के भवन यदि बने हुए हैं तो क्या उन्हें तोड़कर लोग इसे वैध करवाएंगे. सरकार को चाहिए कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें.

सत्तारुढ कांग्रेस ने बिल्डिंग रेगुलराइजेशन रुल्स पर उठ रहे सवाल पर लचीला रुख रखते हुए कहा है कि जो भी त्रुटियां हैं सरकार को सुझाव के तौर पर दिया जा सकता है. सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक अवैध भवनों को वैध किया जाए.

राज्य के शहरी इलाकों में करीब 7 लाख बिल्डिंग हैं अवैध

राज्य के शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में नक्शा के अभाव में निजी और सरकारी भूखंडों पर बिल्डिंग बने हुए हैं जिन्हें अवैध करार दिया गया है. आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या 7 लाख से अधिक है ऐसे में यदि वैध करने की प्रक्रिया के तहत लोग आगे आते हैं तो उनके भवन और मकान जहां वैध हो जाएंगे. वहीं सरकार को भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति होगी. हालांकि सरकार ने सरकारी भूखंड पर बने अतिक्रमित आवास को नियमित करने का प्रावधान से अलग रखा है.

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