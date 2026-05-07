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झारखंड में अवैध भवन होंगे वैध! हेमंत सरकार के निर्णय पर उठ रहे सवाल

रांचीः राज्य में नक्शा के अभाव में लंबे समय से अवैध रुप से बने भवन को वैध करने के दिशा में हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर बने भवनों को वैध किया जा सकेगा.

झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हालांकि आवेदन के लिए जो निर्धारित समयसीमा 60 दिनों का रखा गया है वह पोर्टल अब तक खुला ही नहीं है.

इस नई नियमावली के तहत राज्य में बिना नक्शा पास कराए या नक्शे से हटकर बनाए गए भवनों को कुछ शर्तों के साथ वैध किया जा सकेगा. सरकारी आदेश के अनुसार आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में Building Plan Approval Management System (BPAMS) पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

इन स्थल पर बने भवन नहीं होंगे नियमित

सरकारी भूमि या सार्वजनिक उपक्रमों, आवास बोर्ड झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, नगरीय विकास प्राधिकार, स्थानीय निकाय, बंदोबस्ती, वक्फ बोर्ड आदि की संपत्ति पर अतिक्रमण शामिल है.

इसके अलावा टैंक बेड और जलग्रहण क्षेत्र, स्वीकृत योजना के अनुसार पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्र, जहां सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के प्रावधान के विचलन में हस्तांतरित भूमि पर निर्माण, स्थल/भवन के स्वामित्व के संबंध में कानूनी मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन स्थल शामिल हैं.

सरकार के फैसले पर उठ रहे सवाल

हेमंत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल खड़े होने लगे हैं. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि इसके तहत जो शर्त लगाई गई हैं उसमें 10 मीटर के स्थान पर कम से कम 15 मीटर उंची बिल्डिंग रखना चाहिए था. चैंबर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा के अनुसार हमलोगों ने 300 वर्ग मीटर की जगह 500 वर्ग मीटर की मांग की थी. इसके बावजूद यदि पहले चरण में ऐसे भवन रेगुलराइज हो जाते हैं तो झारखंड में करीब 7 लाख ऐसे भवन हैं जिनको फायदा मिलेगा और सरकार को भारी भरकम राजस्व की भी प्राप्ति होगी.