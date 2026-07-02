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सरकारी कर्मचारियों के लिए हेमंत सरकार की बड़ी पहल, वेतन विसंगति और प्रोन्नति विवाद सुलझाने के लिए हाईलेवल कमेटी गठित

झारखंड मंत्रालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )