ETV Bharat / state

सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को इस दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र, न्यू ईयर पर झारखंड के युवाओं को हेमंत सरकार का तोहफा

न्यू ईयर पर झारखंड के युवाओं को हेमंत सरकार खास तोहफा देने जा रही है.

Hemant government gives New Year gift to youth of Jharkhand
सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 7:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड के युवाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नये साल का सौगात देनेवाले हैं. आगामी 30 दिसंबर को दिन के 1.30 बजे से एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सीजीएल परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करनेवाले हैं.

सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इस संबंध में पत्र जारी कर वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार को झारखंड नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा काफी जद्दोजहद के बाद सीजीएल परीक्षा में चयनित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 847, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 191, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 239, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 170, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 178, कनीय सचिवालय सहायक के 288 और प्लानिंग असिस्टेंट के चार पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा.

Hemant government gives New Year gift to youth of Jharkhand
प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

जाहिर तौर पर इन पदों पर नियु्क्तियां होने से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल होगी. इधर मोरहाबादी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है.रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को इसके लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है.

विवादों में रहा है सीजीएल परीक्षा, कानूनी लड़ाई पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

प्रश्न पत्र लीक मामले में सीजीएल परीक्षा काफी विवादों में रहा है. 2015 से स्नातक स्तरीय आयोजित होनेवाला यह परीक्षा आखिरकार 2023 में नये विज्ञापन के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने छात्रों के बीच लाया था मगर परीक्षा आयोजित होते ही यह बेहद ही विवादों में आ गया. लंबी कानूनी लड़ाई झारखंड हाईकोर्ट में चलती रही जिसका पटाक्षेप फिलहाल बीते दिनों 3 दिसंबर को हुआ है और छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को ठुकराकर नियुक्ति की हड़ी झंडी दी गई.

इसके बाबजूद यह मामला अभी थमा नहीं है और अब यह सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस परीक्षा में शामिल कुछ छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. छात्रों का कहना है कि वे न्याय की आखिरी उम्मीद के तौर पर शीर्ष अदालत पहुंचे हैं और उन्हें वहां से निष्पक्ष फैसला मिलने की उम्मीद है.इधर इस परीक्षा में सफल रहे छात्रों की ओर से भी कैविएट दाखिल की गई है.

बता दें कि 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया था. अदालत ने 10 अभ्यर्थियों के परिणाम पर रोक लगाते हुए बाकी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया था. हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.

इसे भी पढ़ें- जेएसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल नतीजा जारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने किया प्रकाशित

इसे भी पढ़ें- JSSC CGL परीक्षाः कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों में उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे सीएम आवास, जताया आभार

इसे भी पढ़ें- JSSC-CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच से इनकार, HC ने खारिज की याचिका. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

TAGGED:

सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति
CM HEMANT SOREN
APPOINTMENT LETTERS DISTRIBUTION
RANCHI
GOVERNMENT JOB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.